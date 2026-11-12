ناقلة نفط تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

خبرني - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما أكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وتلقت الهيئة البريطانية بلاغا عن حادث يخص ناقلة في المضيق. وأكدت في تحديثها أن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول، وصنفت الحادث على أنه "هجوم".

ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، فيما تواصل السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث. ولم تحدد حتى الآن هوية الجهة المنفذة ولا نوع المقذوف.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الهيئة إصابة ناقلة بمقذوف مجهول استهدف غرفة محركاتها، في حادث وقع الأربعاء على بعد 14 ميلا بحريا شمال غرب مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.

وأكدت إجلاء جميع أفراد طاقم الناقلة بسلام، دون وقوع إصابات بشرية، فيما كانت جهود إخماد حريق اندلع على متنها لا تزال جارية.

كما أعلنت الهيئة، الخميس، تلقيها بلاغا متأخرا عن حادث وقع الاربعاء، تعرضت خلاله ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها شرقا في الخليج، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص نُقلوا إلى البر لتلقي العلاج.

يأتي الحادث ضمن سلسلة وقائع مشابهة شهدها المضيق خلال الأشهر الماضية. فقد أعلنت الهيئة في يونيو الماضي أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول وتضرر جسرها، مع سلامة الطاقم وعدم وجود أضرار بيئية. وفي يوليو أصاب مقذوف مجهول ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان قرب المضيق وتسبب في حريق.

وفي مطلع أغسطس، ربطت وكالة "فرانس برس" هذه الوقائع باشتباك الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وفي نهاية الشهر نفسه، أفادت الهيئة بأن ناقلة أصيبت بثلاثة مقذوفات مجهولة على بعد 17 ميلاً بحرياً شرق خصب العُمانية دون سقوط ضحايا.

وفي سبتمبر، ذكرت تقارير أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول وأُصيب اثنان من طاقمها بجروح طفيفة.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع حركة الشحن في المنطقة، إذ تحدثت تقارير عن انخفاض حاد في حركة السفن وارتفاع المخاطر البحرية في الخليج.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم لنقل النفط والغاز المسال، وأي اضطراب فيه ينعكس عادةً على أسعار الطاقة وتكاليف التأمين والشحن عالميا.