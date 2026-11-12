"احفظ كرامتك".. أردني يحذر الشباب من طرق الوصول إلى أميركا

خبرني - حذّر المغترب الأردني في الولايات المتحدة الأميركية، محمود أبو رياش، الشباب الأردنيين الباحثين عن فرص عمل في الخارج من اللجوء إلى طرق الهجرة غير القانونية عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة، لما تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات قد تصل إلى فقدان الحياة.

وقال أبو رياش إنه خاض بنفسه تجربة العبور غير القانوني للحدود، وواجه خلالها ظروفاً بالغة الخطورة، تمثلت في التعرض لعصابات مسلحة تتحدث اللغتين الإنجليزية والإسبانية، إلى جانب الوقوع ضحية لوعود كاذبة قدمها مهربون سعياً للاستيلاء على أمواله، فضلاً عن اضطراره إلى النوم في الشوارع ومواجهة نقص الطعام والشراب.

ووصف أبو رياش تلك الرحلة بأنها الأسوأ في حياته، والأخطر بين التجارب التي مر بها، مشيراً إلى أن طبيعة الطريق وما يكتنفه من مخاطر مجهولة تجعل العابرين عرضة للابتزاز والتهديد من قبل العصابات، لافتاً إلى تعرض عدد من الشباب الأردنيين لإطلاق النار وفقدان حياتهم خلال رحلات العبور.

وأضاف أنه تعرض لثلاث عمليات احتيال على يد مهربين خلال مروره عبر المكسيك، خسر خلالها نحو 7500 دولار، محذراً من الانجرار وراء الوعود التي يقدمها سماسرة التهريب للراغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن عدداً من الشباب تعرضوا للاحتجاز لأشهر، فيما لا يزال بعضهم محتجزاً حتى الآن، سواء لدى العصابات أو السلطات المكسيكية والأميركية، موضحاً أن عصابات «الكارتيل» المكسيكية التي لاحقت أردنيين سلكوا هذا الطريق تُعد من أخطر العصابات، وأن أفرادها استولوا على مقتنياتهم الشخصية، بما فيها الملابس والساعات والأحذية.

واختتم أبو رياش رسالته للشباب الأردنيين بالقول: "اطلع على أميركا، بس قانونياً، قدّم على الفيزا واحفظ كرامتك".