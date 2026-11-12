نقل ودية النشامى وأستراليا من عمّان إلى الدوحة لأسباب أمنية

خبرني - أعلن الاتحادان الأسترالي والأردني لكرة القدم التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل المباراة الودية التي تجمع المنتخبين من العاصمة عمّان إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بناء على طلب من الجانب الأسترالي، في أعقاب مخاوف أمنية أثارها اللاعبون واتحادهم المهني بشأن إقامة المباراة في الأردن.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في بيان نشره عبر موقع المنتخب الأسترالي "سوكرز"، إن الاتفاق جاء عقب اجتماع عقد في عمّان بين الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي مارتن كوغيلر، والأمين العام بالوكالة للاتحاد الأردني لكرة القدم فرح البدارنة.

وبموجب الاتفاق، سيبقى المنتخب الأسترالي في قطر، حيث يلتقي نظيره الأردني يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني الحالي في الدوحة، على أن يُعلن لاحقا عن الملعب وتوقيت المباراة، وذلك بعد مواجهة المنتخب القطري يوم الجمعة 13 تشرين الثاني، على استاد عبد الله بن خليفة.

مخاوف أمنية وراء قرار النقل

وأفادت تقارير إعلامية أسترالية، بينها صحيفة «الغارديان» وهيئة الإذاعة الأسترالية وصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، إضافة إلى وكالة الصحافة الفرنسية، بأن قرار نقل المباراة جاء على خلفية مخاوف أمنية عبّر عنها عدد كبير من لاعبي المنتخب الأسترالي، من خلال اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الأسترالي.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد، بو بوش، في بيان، إن الاتحاد عمل خلال الأسابيع الماضية مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بشأن المخاوف الأمنية المرتبطة بالمباراة، واستعان بخبراء أمن مستقلين لتقييم الوضع.

وأضاف أن اللاعبين عبّروا بصورة جماعية، وبدعم كامل من اتحادهم، عن موقفهم الداعي إلى إعادة جدولة المباراة أو نقلها من عمّان.

وأشارت التقارير إلى أن هذه المخاوف ارتبطت أيضا بتحذيرات صادرة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، التي دعت مواطنيها إلى إعادة النظر في ضرورة السفر إلى الأردن، في ضوء ما وصفته بالوضع الأمني غير المتوقع في الأردن والمنطقة، والتهديدات المرتبطة بالإرهاب.

وكان مسؤولون في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، من بينهم الرئيس التنفيذي مارتن كوغيلر ورئيس الاتحاد أنتر إسحاق، قد أكدوا في تصريحات سابقة أن سلامة اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري تمثل الأولوية القصوى، مشيرين إلى استمرار تقييم الإجراءات والمخاطر الأمنية المرتبطة بالمباراة.

وفي تعليقه على الاتفاق، أعرب كوغيلر عن تقديره لموقف الاتحاد الأردني وتعاونه في إتمام عملية نقل المباراة، قائلاً إن الاتحاد الأسترالي يثمّن موافقة نظيره الأردني، رغم تطلع المنتخب والجماهير الأردنية إلى استضافة المباراة في عمّان.

وأضاف أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية اتسمت بالاحترام والتعاون، مشيداً بحسن الضيافة والمهنية والمرونة التي أظهرها الاتحاد الأردني، ومعرباً عن تطلعه إلى استضافة المنتخب الأردني في أستراليا مستقبلاً.