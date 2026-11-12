عجز الموازنة الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار

خبرني - بدأت الحكومة الأمريكية السنة المالية 2027 بعجز قياسي في الموازنة بلغ 404 مليارات دولار خلال أكتوبر، بزيادة 120 مليار دولار أو 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الإيرادات مقابل زيادة حادة في النفقات، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس.

الإنفاق عند مستوى قياسي

وسجل الإنفاق الحكومي مستوى قياسيا لشهر أكتوبر عند 773 مليار دولار، بزيادة 84 مليار دولار أو 12% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع إنفاق وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 14 مليار دولار، أو 80%، على خلفية مدفوعات الإغاثة الزراعية، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري 28 مليار دولار، أو 30%.

ويعكس ارتفاع الإنفاق الحربي سداد مستحقات لصناديق ائتمان عسكرية في أكتوبر، بعدما تأجلت مدفوعات العام الماضي بسبب الإغلاق الحكومي، فضلا عن زيادة الإنفاق على العمليات والصيانة والمشتريات العسكرية.

كما ارتفعت الفوائد الإجمالية على الدين الفيدرالي بمقدار 11 مليار دولار، أو 11%، لتصل إلى 115 مليار دولار.

الرسوم الجمركية والضرائب الفردية تضغط على الإيرادات

في المقابل، انخفضت الإيرادات 35 مليار دولار، أو 9%، إلى 369 مليار دولار، ويُعزا ذلك جزئيا إلى تراجع صافي جبايات الرسوم الجمركية.

وتراجعت الضرائب الفردية غير المقتطعة من المنبع بمقدار 29 مليار دولار، أو 36%، مقارنة بمستويات العام الماضي التي كانت قد ارتفعت نتيجة تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات عام 2025.

العجز المعدّل يرتفع 49%

وبعد إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم، نتيجة تقديم موعد صرف بعض مدفوعات الإعانات الخاصة بشهر نوفمبر إلى أكتوبر في كلتا السنتين الماليتين، أوضحت وزارة الخزانة أن العجز المعدّل كان سيبلغ 285 مليار دولار، بزيادة 94 مليار دولار، أو 49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.