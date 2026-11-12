التهاب الكبد (سي) أمام تحول كبير.. علاجات تقضي على الفيروس في أسابيع

خبرني - شهد علاج التهاب الكبد الفيروسي "سي" تحولاً طبياً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل المرض من عدوى مزمنة قد تؤدي إلى تلف الكبد ومضاعفات خطيرة، إلى مرض يمكن الشفاء منه لدى الغالبية العظمى من المصابين، بفضل أدوية مضادة للفيروسات أكثر فاعلية وأقصر مدة علاجية.

ووفقاً لمراجعة علمية حديثة نُشرت في أغسطس 2026 بمجلة "إكسبيرت ريفيو أوف غاستروإنترولوجي آند هيباتولوجي"، ونُشرت بياناتها عبر قاعدة "باب ميد"، فإن التطورات تشمل علاجات تستهدف أنماطاً متعددة من الفيروس، واستراتيجيات لتقصير مدة العلاج، إلى جانب تقنيات تشخيص أكثر سهولة، تساعد على اكتشاف العدوى والوصول إلى العلاج مبكراً.

وتشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية إلى أن الأدوية الحديثة المضادة للفيروسات ذات التأثير المباشر تحقق معدلات شفاء تتجاوز 95%، خلال فترة تتراوح عادة بين 8 و12 أسبوعاً، مع تناولها عن طريق الفم وتحمّلها الجيد لدى معظم المرضى.

ولا تقتصر التطورات على الأدوية، إذ تشمل وسائل تشخيص مبتكرة، مثل اختبارات الحمض النووي الريبي للفيروس في نقاط الرعاية الصحية، وتقنيات تتيح ربط الفحص بالعلاج بصورة أسرع، فضلاً عن أبحاث تستكشف العلاجات طويلة المفعول والأنظمة العلاجية الأقصر.

ورغم هذا التقدم، لا يزال الوصول إلى التشخيص والعلاج يمثل تحدياً في مناطق عديدة، ما يجعل توسيع الفحوصات وتوفير الأدوية ضرورة للحد من انتشار العدوى وتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على التهاب الكبد "سي" بوصفه تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030.