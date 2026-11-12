الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد سكالوني حتى كأس العالم 2030

خبرني - مدد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقد مدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني حتى نهائيات كأس العالم 2030، وفق ما أعلنه الرئيس كلاوديو تابيا خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وقال تابيا إن سكالوني الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وإلى نهائي نسخة هذا العام في أميركا الشمالية، سيصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم عند انتهاء عقده، بينما قال ليونيل إنه يشعر بذات الحماسة التي شعر بها في يومه الأول، مشيراً إلى أنه سيبدأ "مشروعه الجديد" مع البلد المتوج بكأس العالم 3 مرات الآن بعد اعتزال ليو ميسي.

وأثار سكالوني الشكوك بشأن مستقبله مع المنتخب عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا 0-1 في نهائي كأس العالم في 19 يوليو الماضي، إذ توقع كثيرون أن يرحل عن منصبه الذي تولاه شهر سبتمبر 2018.

ونجح سكالوني بالتتويج ببطولتي كوبا أميركا 2021 و2024 إضافة إلى كأس العالم 2022 وبطولة "فيناليسيما".