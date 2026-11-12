عشرات الشباب سعوا لخطبتها.. مفاجأة مدوية عن فتاة بني سويف

خبرني - شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر واقعة مثيرة وغريبة، عقب تداول مقاطع فيديو توثق واقعة لشاب ارتدى ملابس النساء، وعمل تحت هذه الهوية داخل إحدى المكتبات المجاورة لكلية الصيدلة بمدينة بني سويف لمدة ناهزت العامين، دون أن يكتشف أحد حقيقة أمره.

وبحسب شهادات عدد من أهالي المنطقة وسكانها، فإن الشاب كان يتعامل مع الجميع طوال فترة عمله في المكتبة بصورة طبيعية، ونجح في تكوين شبكة علاقات اجتماعية واسعة مع المحيطين به، ومن بينهم طالبات الكلية وفتيات يعملن بالمحال التجارية المجاورة.

كما أكد شهود عيان أنه طوال تلك الفترة لم تبدر منه أي تصرفات مريبة أو تجاوزات غير أخلاقية تثير الشبهات حول هويته الحقيقية وهو ما دفع العشرات من الشباب لمحاولة كسب ودها والتقدم لخطبتها ولكنها كانت ترفض.

ومع انتشار الواقعة، سرعان ما انتشرت تكهنات وتأويلات ادعت لجوء الشاب إلى هذا التخفي طلباً للهروب من أحكام قضائية أو ملاحقات أمنية، وصولاً إلى شائعات فراره من خصومات ثأرية وهي الادعاءات التي بادرت أسرته بنفيها قاطعاً.



مريض نفسياً

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية كشف شقيق الشاب أن الأنباء المتداولة بشأن هروب شقيقه من أحكام قضائية أو ملاحقات أمنية وثأرية لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج والمتابعة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث سبق أن عرضته الأسرة على كبار الأطباء وأودعته إحدى المصحات النفسية المتخصصة.

كما أوضح أن شقيقه كان يتردد خلال الفترة الأخيرة على مستشفى قصر العيني بالقاهرة لمتابعة حالته الصحية، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج وضع له برنامجاً لمدة عامين، وفق التوصيات المتبعة لتقييم حالته تمهيداً لتحديد المسار العلاجي القادم.

وأضاف أحمد أن شقيقه بدأ في تطبيق هذه التوصيات منذ نحو عام ونصف، ولصرامة تلك التوصيات اضطر الشاب إلى مغادرة منزل العائلة والإقامة بمفرده في شقة بمنطقة "عزبة بلبل" بمدينة بني سويف، حيث عمل بالمكتبة وشهدت حياته استقراراً هادئاً طوال تلك الفترة حتى كشفت الصدفة أمره مؤخراً.