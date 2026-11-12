(اللحمة أبرك من البدلة).. جولة تراشق جديدة بين العوضي ورمضان

خبرني - تجددت المناوشات الكلامية والتعليقات الساخرة بين الفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دخلت أغنية رمضان الجديدة ومبادرة توزيع اللحوم التي نظمها العوضي احتفالاً ببدء تصوير مسلسله المقبل، في دائرة السجال العلني بين النجمين.

وانطلقت شرارة أحدث جولة بمنشور لمحمد رمضان احتفى فيه بتصدر أغنيته الجديدة "لو إنت ناوي أنا عشماوي" قوائم الأكثر تداولاً، مع سخرية سريعة من أحمد العوضي الذي وزع لحوماً على أهالي منطقته عين شمس بالتزامن مع انطلاق تصوير عمله الدرامي، حيث كتب رمضان: "ما شاء الله، تراك لو إنت ناوي أنا عشماوي يجري دلوقتي على التريند من غير ما نوزع لحمة.. اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية، أمال مسلسل عشماوي نفسه هيعمل إيه؟".

ولم يتأخر رد أحمد العوضي الذي جاء لاذعاً عبر حسابه الرسمي قائلاً: "أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب"، في تلميح ساخر لإطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل في أحد المهرجانات الموسيقية السابقة، وهو ما أشعل موجة تفاعل واسعة بين جمهور النجمين، ولا سيما مع ارتباط السجال بمسابقات الجوائز المالية والعينية التي اعتاد العوضي تنظيمها لمتابعيه.

منافسة "عشماوي" و"سلطان الديب"

وتعود جذور التراشق بين الطرفين إلى إعلان محمد رمضان عودته إلى السباق الدرامي التلفزيوني بعد غياب استمر ثلاث سنوات، عبر رسالة تحدٍّ قال فيها: "3 سنين كله عمل اللي عنده.. دلوقتي هششششش، عشماوي حضر.. رمضان يجمعنا 2027".

وبعد ساعات قليلة، رد العوضي بمنشور اعتبره المتابعون رسالة مباشرة لرمضان، كتب فيه: "المكان اللي أنتوا راجعين عليه، إحنا طبعنا عليه.. سلطان الديب".

وتواصلت الحرب الكلامية غير المباشرة حين روّج رمضان لأغنيته المشتركة مع مطرب المهرجانات عصام صاصا قائلاً: "اللي هيتوقع اسم أغنيتي مع عصام صاصا صح، مش هيكسب حاجة، علشان هدفي أمتعكم، مش أشحت استماعكم"، في إشارة فسرها الجمهور بأنها انتقاد لمسابقات العوضي، ليرد الأخير بالإعلان عن مسابقة جديدة مرفقة بعبارة: "سؤال المسابقة الجديدة الساعة 9 بليل، وعلى رأي سلطان الديب: الرجعة بعد الركنة عواها كتير على أونطة".

هدنة سابقة ورسائل ود متبادلة

ورغم حدة التراشق الراهن، سبق للنجمين تبادل رسائل الود والتقدير العلني، حين أشاد رمضان في وقت سابق بمحبة العوضي للجمهور البسيط واعتزازه بأصوله الشعبية، قائلاً: "أنت صحيح أكبر مني سناً، ولكن أنا أخذت فرصة البطولة قبلك.. يعني بالعمر أنت أخويا الكبير، وبالبطولات أنا أخوك الكبير اللي بيتمنالك التوفيق"، معرباً عن رغبته في مشاهدة إحدى حلقات مسلسل العوضي برفقته خلال الشهر الكريم.

وقابل العوضي تلك الإشادة بترحيب مماثل، مؤكداً متانة العلاقة بينهما: "النجم محمد رمضان إحنا أخوات وحبايب.. ومفيش حد كبير على التاني.. وأنت فعلاً أصغر مني بسنة ونص لكن كبير في غلاوتك"، كما دعاه لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسله في منطقة عين شمس، معتبراً أن المنافسة تصب في مصلحة المشاهد.

ويخوض الفنانان غمار موسم دراما رمضان 2027، ويُطل محمد رمضان ببطولة مسلسل "عشماوي"، وينافسه أحمد العوضي بمسلسل "سلطان الديب".