*
الخميس: 12 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الخارجية: أردنيان أصيبا في حادث الفجيرة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 22:18
الخارجية أردنيان أصيبا في حادث الفجيرة

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ المعلومات الأولية تشير أنّ مواطنَين أردنيّين أصيبا في الحادث وغادرا المستشفى بعد تلقيهما العلاج، وأنّ القنصلية العامة في دبي تتابع أحوالهما لتقديم أيّ مساعدة يحتاجانها.

وأكّد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

"احفظ كرامتك".. أردني يحذر الشباب من طرق الوصول إلى أميركا
  • 2026-11-12 23:07
الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو ضاحية الياسمين
الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو ضاحية الياسمين
  • 2026-11-12 22:10
الإنذار الاجتماعي المبكر في الأردن.. نظام جديد لرصد الأزمات قبل وقوعها وحماية الفئات الهشة
الإنذار الاجتماعي المبكر في الأردن.. نظام جديد لرصد الأزمات قبل وقوعها وحماية...
  • 2026-11-12 21:45
الضمان يبدأ شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية.. ونظام جديد بخيارات اشتراك مرنة
الضمان يبدأ شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية.. ونظام جديد بخيارات اشتراك مرنة
  • 2026-11-12 20:11
الأردن يدين استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي بغزة
الأردن يدين استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي بغزة
  • 2026-11-12 20:06
العيسوي يعزي بوفاة حماد البلوي الذي جرفته السيول
العيسوي يعزي بوفاة حماد البلوي الذي جرفته السيول
  • 2026-11-12 19:25