الخارجية: أردنيان أصيبا في حادث الفجيرة

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ المعلومات الأولية تشير أنّ مواطنَين أردنيّين أصيبا في الحادث وغادرا المستشفى بعد تلقيهما العلاج، وأنّ القنصلية العامة في دبي تتابع أحوالهما لتقديم أيّ مساعدة يحتاجانها.

وأكّد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.