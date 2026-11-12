5 خيارات جديدة.. خلفيات رسمية تكشف ألوان سلسلة Galaxy S27 قبل إطلاقها

كشفت خلفيات رسمية من شركة سامسونغ، ظهرت ضمن ملفات برمجية مسربة، عن الألوان المحتملة لسلسلة هواتف Galaxy S27 المرتقبة، إذ تشير الصور إلى خمسة خيارات لونية هي الأزرق الداكن، والأزرق الفاتح، والوردي، والأحمر الداكن المائل إلى العنابي، والأبيض.

وبحسب تقرير نشره موقع "SammyGuru"، فإن الخلفيات الخمس مصدرها ملفات برمجية مسربة، ويبدو أنها من تصميم "سامسونغ" نفسها.

وتتشارك جميع الصور التصميم ذاته، مع اختلاف اللون المستخدم في كل منها.

ويعتمد التصميم على شكل يبدو كقطعة من الورق تنفصل عن الخلفية لتشكل حرف "S"، في إشارة إلى سلسلة Galaxy.

لكن أهمية التسريب لا تتعلق بالخلفيات بحد ذاتها، بقدر ما تكشفه من مؤشرات بشأن الألوان التي قد تعتمدها "سامسونغ" في هواتفها الجديدة.

5 ألوان محتملة لهواتف Galaxy S27

تتضمن الألوان الظاهرة في الخلفيات الأزرق الداكن، والأزرق الفاتح، والوردي، والأحمر الداكن أو العنابي، إلى جانب الأبيض.

وتشير التجارب السابقة إلى أن "سامسونغ" غالبًا ما تطور خلفيات أجهزتها لتتوافق مع ألوان الهواتف نفسها، ما يعزز احتمال أن تمثل هذه الصور مؤشرات مبكرة على خيارات الألوان المتاحة عند الإطلاق.

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة أسماء تسويقية مختلفة لبعض هذه الألوان عند الإعلان الرسمي عن الأجهزة، استنادًا إلى النهج الذي اتبعته في إطلاقات سابقة.

ألوان Galaxy S27 Ultra قد تشمل الأسود

وكان المسرّب الشهير Ice Universe قد أشار في مطلع أكتوبر الماضي إلى أن هاتف Galaxy S27 Ultra سيُطرح بأربعة ألوان أساسية هي الأسود، والأزرق، والوردي الفاتح، والأبيض.

وتتوافق ثلاثة من هذه الألوان مع الخلفيات التي ظهرت حديثًا، وهي الأزرق والوردي والأبيض، بينما لا يظهر اللون الأسود ضمن الصور المسربة.

ويمكن أن يعود غياب بعض الألوان إلى أن كل إصدار من السلسلة قد يحصل على خيارات لونية خاصة به، لا تتوافر بالضرورة في بقية الطرازات.

لذلك، لا تعني الخلفيات الخمس بالضرورة أنها تمثل القائمة الكاملة لألوان جميع هواتف Galaxy S27.

كما يُرجح أن يتوافر اللون الأسود في بعض إصدارات السلسلة، بما فيها Galaxy S27 Ultra، رغم عدم ظهوره في التسريب الحالي.

وتبلغ دقة الخلفيات المسربة 1200 × 1200 بكسل، كما تحمل العلامة المائية لموقع "SammyGuru"، ما يعني أنها لا تمثل النسخ النهائية كاملة الدقة التي قد توفرها "سامسونغ" عند إطلاق الهواتف.

ورغم أن المعلومات لا تزال في إطار التسريبات، فإن ظهور خلفيات يُعتقد أنها رسمية يمنح مؤشرًا إضافيًا على الألوان التي تستعد "سامسونغ" لتقديمها مع الجيل المقبل من هواتفها الرائدة.