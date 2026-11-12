الجيش الأمريكي يبلغ الاحتلال ودول الخليج بالاستعداد لحرب جديدة مع إيران

خبرني - أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت الجيش الإسرائيلي وعدداً من دول الخليج بضرورة الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب ما أورده التلفزيون الإسرائيلي، فإن الإخطار الأمريكي يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار الاستعدادات العسكرية لاحتمال استئناف العمليات ضد طهران.

وتتزامن هذه التقارير مع مؤشرات على رفع مستوى الجاهزية العسكرية الإسرائيلية، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته لاحتمال شن هجوم جديد على إيران.

وفي السياق ذاته، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة الخيارات المتاحة بشأن استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، وسط مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.

ويثير احتمال تجدد المواجهة مخاوف من اتساع رقعة التصعيد لتشمل دولاً وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، خصوصاً في ظل التهديدات الإيرانية بالرد على أي هجوم جديد.