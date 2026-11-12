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بلجيكا تحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد المتاجر الكبرى

  • 12 نوفمبر 2026
  • 21:57
بلجيكا تحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد المتاجر الكبرى

خبرني - أعلنت بلجيكا عن وجود ما يفيد بأن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى بالبلاد كانت إيران وراءها.

وجاء الإعلان البلجيكي بعد أيام فقط من اتهام فرنسا للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجمات المماثلة التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجرها.

وقال وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" يوم الخميس: "أبلغت الأجهزة الأمنية في بلجيكا أيضا عن وجود مؤشرات تفيد بوجود صلات محتملة بجهات إيرانية معروفة".

وأضاف برنارد كوينتين أن النيابة العامة تجري تحقيقا بشأن هذه الدلائل، مردفا بالقول: "نتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية بجدية بالغة، ونستخدم جميع الوسائل اللازمة من أجل تقييم حجم التهديد.. ليس هناك داع للذعر، ولكننا نظل في حالة تأهب قصوى".

ودعا وزير الداخلية كوينتين إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران، حيث قال إن "إيران هاجمت فرنسا، وربما بلجيكا أيضا.. يتعين على بلادنا أن تدعم على نحو صريح الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على الدول التي تشن هجمات إلكترونية على أراضينا".

ولم يؤكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في البداية المعلومات التي قدمها وزير الداخلية، وقال لوكالة الأنباء البلجيكية إن المناقشات لا تزال جارية والأدلة المتاحة حاليا لا تسمح بتحديد جهة رسمية مسؤولة.

كما أشار بريفو إلى أن أي تحديد رسمي محتمل لجهة أجنبية يقع ضمن صلاحيات وزارة الخارجية.

وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الحكومة الفرنسية، وقالت في بيان الثلاثاء إن تلك الاتهامات هي "خطوة غير مسؤولة وسخيفة تهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد وتعكير صفو علاقاتها مع الدول الأخرى".

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