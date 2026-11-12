بناء على طلب الاتحاد الاسترالي.. رسميا: نقل مباراة النشامى أمام استراليا إلى قطر

خبرني - استقبلت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم بالوكالة، فرح البدارنة، في مقر الاتحاد بالعاصمة عمّان، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، مارتن كوغيلر، الذي زار المملكة لبحث الترتيبات المتعلقة بالمباراة الدولية الودية التي تجمع المنتخبين الأردني والأسترالي، والمقررة الثلاثاء 17 تشرين الثاني.

وشهد اللقاء الاتفاق على نقل المباراة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على طلب الاتحاد الأسترالي، وبما يضمن إقامة المواجهة ضمن فترة التوقف الدولية الحالية، ويتيح للمنتخب الوطني خوض مباراة قوية أمام أحد المنتخبات البارزة.

ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد 15 تشرين الثاني، للدخول في معسكر تدريبي يتخلله اللقاء الودي أمام المنتخب الأسترالي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمواجهة 25 لاعباً، هم: عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، محمد أبو غوش، عودة الفاخوري، ومحمود مرضي.