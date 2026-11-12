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14 وفاة و30 إصابة في حادث سير مروع بالفجيرة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 21:43
14 وفاة و30 إصابة في حادث سير مروع بالفجيرة

خبرني - توفي 14 شخصا وأصيب 30 آخرون، في حادث سير وقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة في الإمارات، إثر تصادم شاحنة بعدد من المركبات واندلاع حريق امتد إلى مركبات متضررة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن شرطة الفجيرة، أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة بسبب بطء الحركة المرورية، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الشاحنة وامتداد الحريق إلى مركبات أخرى.

وأضافت الشرطة أن 15 مصابا من إجمالي 30 مصابا غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا يزال 15 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، وفقا لحالاتهم الصحية.

وأشارت إلى أن المتوفين شملوا أشخاصا من الجنسية الإماراتية، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين لا تزال إجراءات التعرف على هوياتهم جارية من خلال فحوص البصمة الوراثية (DNA)، فيما شملت جنسيات المصابين الإماراتية والأردنية والعمانية والهندية والبرازيلية والباكستانية والمصرية.

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