الذهب ينخفض 3% ويصل لأدنى مستوى في أكثر من عام 

خبرني - تراجعت أسعار الذهب 3% الخميس مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة تلاشي الآمال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.9 %إلى 3871.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2025.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 3.2 %إلى 3872 دولارا للأوقية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الخيمس، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف "ولت تلك الأيام منذ زمن بعيد"، مما قضى على الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وقال جيم ويكوف، محلل السوق في بورصة الذهب الأميركية "إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب هذه الأخبار، فسيكون ذلك أمرا سلبيا للذهب من منظور التضخم".

وارتفع النفط بأكثر من 1%، مما أجج مخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف ويكوف أن بيانات الثلاثاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وتصريحات مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التشديد النقدي هذا الأسبوع وارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا "تسهم في الضغط على سوق الذهب نحو الانخفاض".

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع حاليا احتمالا 91 %لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول، في حين ارتفع احتمال رفعها أكثر يبلغ 50 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته لأن المعدن لا يدر عائدا. ويضغط ارتفاع الدولار أيضا على الذهب، إذ يجعله أكثر كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي غضون ذلك، أثار تنحي جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا عن منصبه مخاوف بشأن مستقبل شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة، وقد تكون له تداعيات واسعة النطاق على سياسة تصدير الرقائق الإلكترونية الأمريكية.

وقال ديفيد ميجر رئيس قسم تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز إن هذا الخبر قد يؤثر على الذهب "ربما بشكل غير مباشر... نتيجة للتقلبات العامة، لكنني لا أرى علاقة مباشرة بينهما".

ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة غدا الجمعة للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 %إلى 49.99 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 %إلى 1520.69 دولار بعدما وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني. وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 3% إلى 996.99 دولار للأوقية بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر تشرين الأول.