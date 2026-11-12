إيران: انفجارات في 4 ناقلات في هرمز يومي الأربعاء والخميس

خبرني - قال الجيش الإيراني، اليوم الخميس، إن أربع ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في مضيق هرمز، مضيفاً أنها تجاهلت التحذيرات ودخلت ما يعتبره مناطق محظورة في الممر المائي الاستراتيجي.

ولا تزال ناقلات النفط تتعرض لهجمات في المضيق رغم انتعاش حركة الملاحة وتوقعات خفض تصعيد الحرب الأميركية الإيرانية.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط عملاقتين تعطلتا جراء انفجارات هائلة، أمس الأربعاء، بعد أن تجاهلتا تحذيرات من استخدام ما قالت إنه "مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت لاحق أن الناقلتين "انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية"، وعرضت ما قالت إنها لقطات فيديو للحادثتين.



ونقل التلفزيون الرسمي عن الجيش الإيراني قوله بعد ذلك إن ناقلتين أخريين اصطدمتا بألغام بعد ظهر اليوم الخميس أثناء إبحارهما في مضيق هرمز، وذلك بعد تجاهلهما التحذيرات وتعطيلهما أنظمة الرادار، بحسب طهران. وأضاف التلفزيون أن الناقلتين دخلتا "منطقة محظورة"، ثم اشتعلت فيهما النيران.

وفي الأشهر الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كانت بحرية الحرس الثوري تعلن استهداف الناقلات مباشرة. لكنها في الآونة الأخيرة، صارت تقول إن النيران تشتعل في الناقلات بعد الاصطدام بألغام بحرية أثناء استخدامها ما تصفها بأنها "مسارات غير مصرح بها" في الجزء الجنوبي من الممر المائي الاستراتيجي.

من جهتها أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في عدد من هذه الوقائع إلى أن الناقلات المعنية تعرضت لهجمات بمقذوفات مجهولة.

وذكرت الهيئة في تقارير أصدرتها، اليوم الخميس، أن قذيفة مجهولة أصابت سفينة على بعد حوالي 14 ميلاً بحرياً شمال غربي إمارة رأس الخيمة الإماراتية، أمس الأربعاء، أثناء خروجها من المضيق، مما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحرك. وأضافت أن جهود مكافحة الحريق جارية، وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم.

ووفقاً لبيانات معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تعرضت 10 سفن على الأقل للهجوم في الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 37 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الحرب.