لماذا تفقد المضادات الحيوية فعاليتها؟.. أبرز أخطاء الاستخدام

خبرني - أفادت الدكتورة نارين دوفلاتبيكيان، الأستاذة المساعدة في قسم الصيدلة السريرية والتشخيص الوظيفي بجامعة كوبان الطبية، بأن الأخطاء في استخدام الأدوية تؤدي إلى انخفاض فعاليتها.

وتقول: "تتراجع فعالية مضادات الحيوية تدريجيا نتيجة تزايد مقاومة البكتيريا لها، ويُعد سوء استخدام هذه الأدوية وانتشار المفاهيم الخاطئة بشأن تأثيرها من أبرز أسباب هذه المشكلة".

ووفقا لها، يتمثل أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا في الاعتقاد بأن مضادات الحيوية تعالج نزلات البرد والإنفلونزا، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط في استخدامها. غير أن هذه الأمراض تسببها فيروسات لا تتأثر بمضادات الحيوية.

وتوضح: "تستهدف مضادات الحيوية تراكيب محددة في الخلايا البكتيرية، إذ تعمل مثلا على تدمير جدرانها الخلوية أو تثبيط تخليق البروتين فيها. أما الفيروسات فلا تمتلك مثل هذه التراكيب، ولذلك فإن تناول هذه الأدوية لا يفيد في علاج حالات العدوى الفيروسية التنفسية الحادة أو الإنفلونزا".

وتشير الطبيبة إلى أن استخدام مضادات الحيوية للوقاية من المضاعفات المحتملة لا يجدي نفعا أيضا، بل قد يؤدي إلى ظهور آثار جانبية واضطراب توازن البكتيريا المعوية.

ومن الأخطاء الشائعة الأخرى التوقف عن تناول الدواء بمجرد الشعور بالتحسن، إذ إن انخفاض درجة الحرارة واختفاء الأعراض لا يعنيان بالضرورة القضاء التام على العدوى. كما أن التوقف عن تناول الدواء الموصوف قبل انتهاء المدة المحددة قد يؤدي إلى استمرار العدوى أو عودتها.

وتُحدد مدة العلاج وفقا للتشخيص وشدة الحالة، لذلك لا ينبغي تغيير الجرعة أو عدد مرات تناول الدواء أو مدة العلاج دون استشارة الطبيب.

كذلك، ينبغي عدم استخدام مضادات الحيوية المتبقية من علاج سابق، إذ قد تكون العدوى الجديدة ناجمة عن مسبب مختلف، سواء كان فيروسيا أو بكتيريا، ما يجعل الدواء المستخدم سابقا غير مناسب أو غير فعال.

وبوجه عام، يجب اختيار الدواء المناسب بناء على التشخيص، والمسبب المحتمل للعدوى، وعمر المريض، ووجود أمراض مزمنة لديه، فضلا عن الأدوية الأخرى التي يتناولها.