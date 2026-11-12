مصرع 4 بسقوط مروحية عسكرية في جنوب شرقي تركيا

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط مروحية عسكرية من طراز «إس-70»، صباح الخميس، في ولاية ملاطية جنوب شرقي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل أربعة أشخاص في الحادث. وأوضحت الوزارة أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحطام وتواصل عملها.

وقالت الوزارة في بيان إن سبب السقوط لا يزال مجهولاً، بحسب وكالة رويترز. وأضافت أن الحطام عُثر عليه في منطقة يشيل يورت بمحافظة ملاطية.

فرق الإنقاذ

وأفادت قناة «إن تي في» التركية بإرسال عدد من فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت عن مسؤول لم تسمّه أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سقوط المروحية. وكانت القناة قد ذكرت في وقت سابق أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم تحدد وزارة الدفاع حتى الآن عدد من كانوا على متن المروحية، ولم تؤكد رسمياً حصيلة الوفيات.