من قمة الذكاء الاصطناعي إلى الاستقالة.. كيف انتهت أسطورة صانع إنفيديا؟

خبرني - بعد 33 عاماً قضاها في بناء واحدة من أقوى إمبراطوريات التكنولوجيا في العالم، انتهت رحلة جنسن هوانغ على رأس «إنفيديا» بصورة لم يكن يتوقعها المستثمرون، بعدما تحولت علاقة عاطفية إلى فضيحة عابرة للحدود.

لقد امتدت العلاقة التي جاءت خارج إطار الزواج من الحياة الشخصية إلى شبهات التجسس الصيني والأمن القومي الأمريكي، قبل أن تنتهي باستقالة الرجل الذي ساهم في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي.

لم تكن نهاية جنسن هوانغ نتيجة إخفاق تقني أو تراجع في قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي التي جعلت شركته محورًا رئيسيًا للاقتصاد الرقمي العالمي، وإنما جاءت وسط أزمة ثقة غير مسبوقة، بعدما كشفت تقارير عن علاقات عاطفية، إحداها مع سيدة أعمال صينية تشتبه أجهزة استخبارات أمريكية في ارتباطها ببكين.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت شركة إنفيديا، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي من منصبه وعضوية مجلس الإدارة، بأثر فوري، واختيار المديرة المالية كوليت كريس لقيادة الشركة مؤقتًا، منهية بذلك واحدة من أطول فترات القيادة المستمرة لمؤسس شركة تكنولوجية كبرى في وادي السيليكون.

ورغم أن البيان الرسمي لم ينسب الاستقالة صراحة إلى الفضيحة، فإن القرار جاء بعد أيام من فتح تحقيق مستقل في ملابسات العلاقة، وتصاعد الضغوط على مجلس الإدارة، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار.

قبل أن يتحول جنسن هوانغ إلى أحد أشهر وجوه ثورة الذكاء الاصطناعي، كان مهندسًا أمريكيًا من أصل تايواني يبحث عن فرصة لتغيير مستقبل الحوسبة.

ولد هوانغ عام 1963، ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة ولاية أوريغون، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد، وعمل في شركتي AMD وLSI Logic قبل أن يؤسس إنفيديا عام 1993 مع المهندسين كريس مالاخوفسكي وكيرتس بريم.

بدأ المشروع برهان مختلف تمامًا عن الصورة الحالية للشركة؛ تطوير معالجات رسومية قادرة على تحسين ألعاب الفيديو، في وقت لم تكن فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد ظهرت بعد.

وفي عام 1999، أحدثت إنفيديا تحولًا مهمًا بإطلاق معالج الرسوميات GPU، ثم جاءت الخطوة الأكثر تأثيرًا في عام 2006، عندما قدمت منصة CUDA التي أتاحت استخدام قدرات المعالجات الرسومية في العمليات الحسابية المعقدة، بدلًا من اقتصارها على معالجة الصور.

وبحلول عام 2012، ساهمت معالجات إنفيديا في تشغيل الشبكة العصبية AlexNet، التي شكلت محطة رئيسية في تطور التعلم العميق، قبل أن تتحول الشركة خلال السنوات التالية إلى أحد أكبر المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وهكذا لم يعد هوانغ مجرد رئيس لشركة تصنيع رقائق، بل أصبح أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في بناء البنية التحتية التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.



بدأت الأزمة تتخذ أبعادًا تتجاوز الحياة الشخصية لهوانغ بعدما كشفت تقارير صحفية أمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن علاقة جمعته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المعروفة أيضًا باسم هوانغ لي، والتي كانت تعمل في شركة ميغاسبيد (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.

وبحسب تقارير استندت إلى معلومات استخباراتية أمريكية، اشتبه مسؤولون في أن أليس كانت تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية، وأن علاقتها برئيس إنفيديا ربما استُخدمت للحصول على معلومات تتعلق بالشركة أو التأثير في موقفها من القيود الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.

واكتسبت القضية حساسية إضافية بسبب طبيعة نشاط ميغاسبيد، التي خضعت لتدقيق أمريكي بشأن شبهات تتعلق بوصول رقائق إنفيديا الخاضعة لقيود التصدير إلى الصين.

غير أن هذه الشبهات لم تتحول إلى حقيقة قضائية مثبتة؛ فقد أوضحت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الاتهامات الاستخباراتية، بينما نفت الصين صحتها.

ولم تُوجه إلى جنسن هوانغ اتهامات جنائية مثبتة في القضية وفق المعلومات المتاحة حتى إعلان استقالته.

لم تقتصر الرواية على تقارير استخباراتية غير معلنة، إذ ظهرت صور ومشاهد مصورة تجمع جنسن هوانغ وأليس خلال مناسبات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا في تايوان.

وتشير تغطيات صحفية إلى ظهورهما معًا خلال فعاليات معرض Computex في يونيو/ حزيران 2024، ثم خلال مناسبة اجتماعية في تايبيه في مايو/أيار 2025.

لكن الصور وحدها لم تكن دليلًا على وجود نشاط استخباراتي، كما لم يكن واضحًا متى بدأت العلاقة الشخصية بين الطرفين.



وجاء التطور الحاسم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عندما أرسل هوانغ رسالة إلى موظفي "إنفيديا" يعترف فيها بخيانته لزوجته، التي ارتبط بها منذ عقود، مقدمًا اعتذاره إلى أسرته والعاملين في الشركة ومساهميها.

وأقر هوانغ بتحمله المسؤولية عن سلوكه، معلنًا استعداده للتعاون مع التحقيق المستقل الذي أطلقه مجلس الإدارة بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وفي اليوم نفسه، أعلنت إنفيديا أن مجلس إدارتها سيحقق في التقارير التي تحدثت عن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية، مع تأكيدها آنذاك عدم وجود سبب يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق.

كان الاعتراف نقطة تحول كبيرة؛ إذ انتقلت القضية من اتهامات صحفية وشبهات استخباراتية إلى أزمة معلنة داخل الشركة نفسها.

علاقة ثانية تعقد الأزمة وتسبق الاستقالة

بينما كان مجلس إدارة إنفيديا يتعامل مع تداعيات القضية الأولى، ظهرت رواية جديدة زادت الضغوط على هوانغ.

ففي الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا، نقلته رويترز، عن علاقة عاطفية أخرى مزعومة جمعته بكيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لشؤون الرعاية الصحية، التي كانت تتبع له إداريًا.

ولم تؤكد إنفيديا أو الأطراف المعنية بصورة مستقلة صحة تفاصيل هذه العلاقة المزعومة.

لكن التقرير أضاف بُعدًا مختلفًا للأزمة، يتعلق بقواعد الحوكمة والعلاقات داخل المؤسسة، واحتمال وجود تضارب في المصالح عندما تكون إحدى الشخصيات طرفًا في علاقة شخصية مع مسؤول أعلى منها مباشرة.

وبحسب رويترز، اجتمع مجلس إدارة إنفيديا الأربعاء للنظر في مستقبل هوانغ، بعد تصاعد التقارير والضغوط المرتبطة بالقضيتين، وفي اليوم التالي، أعلنت الشركة رسميًا استقالته من منصبه ومجلس إدارتها.

لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سمعة رئيس إنفيديا، وإنما امتدت إلى الأسواق المالية التي أصبحت تتعامل مع الشركة باعتبارها عنصرًا محوريًا في ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.

فقد تراجعت أسهم إنفيديا بأكثر من 12% في بداية تداولات الخميس، بحسب "رويترز"، وهو انخفاض وضع الشركة أمام احتمال خسارة نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية إذا استمر عند تلك المستويات.

وعكست هذه التحركات مخاوف المستثمرين من فقدان شخصية ارتبطت بشكل وثيق باستراتيجية الشركة وعلاقاتها مع عمالقة التكنولوجيا وموردي الرقائق ومشغلي مراكز البيانات.

ورغم أن إنفيديا تمتلك فرقًا هندسية ضخمة، وخريطة واضحة لتطوير أجيال جديدة من المعالجات، فإن هوانغ كان يمثل عنصرًا أساسيًا في تنسيق شبكة العلاقات المعقدة التي تدعم أعمالها.

وتكمن خطورة رحيله في أن الشركة لا تبيع رقائق متطورة فحسب؛ بل تشارك أيضًا في تمويل وتطوير منظومة واسعة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن ثم، فإن فقدان قيادته يثير تساؤلات بشأن قدرة الإدارة الجديدة على الحفاظ على وتيرة الابتكار والتوسع، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا تساؤلات متزايدة حول العائد الاقتصادي من الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي.

لماذا أصبحت إنفيديا أهم من مجرد شركة رقائق؟

لفهم حجم الصدمة التي أحدثها رحيل هوانغ، لا بد من النظر إلى التحول الذي شهدته إنفيديا خلال السنوات الأخيرة.

فمع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت المعالجات الرسومية المتقدمة ضرورية لتدريب النماذج اللغوية الضخمة وتشغيلها، وهو ما منح الشركة موقعًا محوريًا داخل سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية.

وتعتمد شركات كبرى، بينها مايكروسوفت وميتا وجوجل ومطورو نماذج الذكاء الاصطناعي، على معالجات الرسوميات والبنية البرمجية التي توفرها إنفيديا، بدرجات متفاوتة.

وتكشف الأرقام حجم التحول الاقتصادي للشركة؛ إذ ارتفعت إيراداتها من نحو 4.13 مليار دولار في السنة المالية التي انضمت خلالها كوليت كريس إلى الإدارة عام 2013، إلى نحو 215.9 مليار دولار في السنة المالية 2026.

ولم يكن هذا النمو منفصلًا عن استراتيجية هوانغ الذي حافظ على استثمارات الشركة في الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي طوال سنوات، قبل أن تتحول هذه المجالات إلى محركات رئيسية لاقتصاد التكنولوجيا العالمي.

ولهذا فإن رحيله يمثل اختبارًا لنموذج القيادة الذي ارتبط فيه نجاح الشركة بشخص مؤسسها لفترة طويلة.

من يتولى قيادة إنفيديا بعد جنسن هوانغ؟

اختار مجلس إدارة إنفيديا المديرة المالية كوليت كريس لتولي منصب الرئيس التنفيذي بصورة مؤقتة، مع احتفاظها بمسؤولياتها المالية لحين اختيار قيادة دائمة.

وتعمل كريس في إنفيديا منذ سبتمبر/أيلول 2013، بعدما شغلت مناصب مالية وإدارية في مايكروسوفت وسيسكو، ما يجعلها من أبرز الشخصيات المطلعة على التحولات المالية والتشغيلية التي مرت بها الشركة.

وفي خطوة أخرى، عين مجلس الإدارة هارفي جونز رئيسًا له، في منصب استحدثته الشركة للمرة الأولى.

وأكدت الإدارة الجديدة أن أعمال الشركة والتزاماتها تجاه العملاء وخطط تطوير المنتجات ستستمر دون انقطاع، بينما بدأ مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي دائم من داخل الشركة أو خارجها.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يجعل النتائج المقبلة أول اختبار مهم لثقة المستثمرين بعد التغيير القيادي.

من جانبه اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل، تيم كوك، خلفاً لجنسن هوانغ في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا».

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»: «الآن بعد استقالة الرئيس التنفيذي لـ(إنفيديا)، الذي أدى عملاً رائعاً، ليس هناك سوى رجل واحد يمكنه أن يحل محله، وهو تيم كوك من (أبل)».

وأضاف ترامب: «أسطورة مكان أسطورة!»، في إشارة إلى مكانة الرجلين في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

تضع استقالة جنسن هوانغ حدًا لمرحلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء تفوق إنفيديا في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي.

فالشركة التي أسسها ثلاثة مهندسين عام 1993 باتت تمتلك منظومة تقنية وتجارية يصعب اختزالها في شخص واحد، مهما بلغت مساهمته في بنائها.

لكن الأزمة تكشف مفارقة لافتة في صناعة التكنولوجيا؛ فالشركات التي تسعى إلى تطوير أذكى الأنظمة وأكثرها قدرة على اتخاذ القرارات قد تجد نفسها أمام مخاطر لا ترتبط بالخوارزميات أو الهندسة، وإنما بسلوك القيادات البشرية ومدى فاعلية الرقابة المؤسسية.

وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات: هل تعرضت معلومات حساسة للخطر؟ وهل وجدت ثغرات في إجراءات الحوكمة أو تضارب المصالح؟ أم أن الأزمة ستظل محصورة في تداعيات السلوك الشخصي وفقدان الثقة؟

حتى الآن، لا توجد نتيجة معلنة للتحقيق تثبت نقل أسرار إنفيديا إلى الصين، كما أن استقالة هوانغ ليست في حد ذاتها دليلًا على ارتكاب جريمة.

ومع ذلك، فقد أصبح المؤكد أن الرجل الذي قاد إنفيديا من سوق ألعاب الفيديو إلى قلب ثورة الذكاء الاصطناعي لم يعد يقود الشركة التي ارتبط اسمه بها طوال 33 عامًا.

وهكذا، لم تنته مسيرة جنسن هوانغ بسبب عجز رقائق عن مواكبة المستقبل، بل وسط أزمة ثقة هزت الحاضر، وتركت واحدة من أكثر شركات العالم تأثيرًا أمام السؤال الأصعب: هل تستطيع إمبراطورية الذكاء الاصطناعي الحفاظ على قوتها بعد رحيل الرجل الذي صنعها؟