البنتاغون يدعم حارساً وبّخ مجموعة تضم هيغسيث أمام نصب تذكاري

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دعمها لحارس من الجيش الأمريكي وبّخ مجموعة كانت تضم وزير الدفاع بيت هيغسيث، في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو من مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى، الأربعاء، هيغسيث وزوجته وكبار مستشاريه يضحكون ويتحدثون أثناء التقاط صور أمام قبر الجندي المجهول.

وأظهرت اللقطات الحارس المناوب يتقدم باتجاه المجموعة ويصيح: "على جميع الزوار التزام الصمت والاحترام في جميع الأوقات".

وقال كبير المتحدثين باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: "خلال إحياء هذه المناسبة المهيبة، ذكّر أحد الجنود الجميع، على نحو سليم ومحترم، بضرورة الالتزام بآداب المكان".

وأضاف: "لطالما كرّم الوزير ووزارة الدفاع بأكملها التضحيات التي قدمها رجال قواتنا المسلحة ونساؤها للحفاظ على أمن أمريكا، وسيواصلون تكريمها دائماً".

وتطلب قواعد السلوك في مقبرة أرلينغتون الوطنية من الزوار التحدث بصوت منخفض، والامتناع عن أي سلوك ينطوي على قلة احترام أو إخلال بالنظام.

ويضم القبر الذي يُعدّ من أكثر النصب التذكارية العسكرية قدسية في البلاد، رفات جندي مجهول قُتل في الحرب العالمية الأولى.

ويتولى أحد أفراد فوج المشاة الثالث حراسة القبر على مدار الساعة، في تقليد مستمر منذ عام 1948.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، الشريك الأمريكي لبي بي سي، ليس من غير المعتاد أن ينبّه الحراس زوار الموقع إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلوك، إذ يُذكر أنهم يفعلون ذلك بضع مرات يومياً.

وفي وقت سابق، حضر الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين، المراسم السنوية لوضع إكليل من الزهور في المقبرة.

وخلال كلمته في المراسم، أعرب ترامب عن امتنانه لأفراد القوات المسلحة الذين قاتلوا من أجل البلاد. كما أشاد بما يراه نجاحاً لإدارته في الحرب على إيران.

وقال: "في ظل هذه الإدارة، وقد آن الأوان لذلك، ردّ أحدهم. لقد رددنا جميعاً".

وأضاف، في حديثه عن الحرب على إيران: "وانتصرنا. المسألة تتعلق فقط بالوقت الذي نريد إنهاءها فيه. نريد أن نضمن تحقيق نصر كامل، وليس نصراً بنسبة 93 في المئة".

وخصّ ترامب هيغسيث بالذكر خلال المراسم، قائلاً إنه أدى "عملاً رائعاً" في منصبه وزيراً للدفاع.

ودافع ترامب مراراً عن هيغسيث، في ظل مساعي نواب ديمقراطيين لعزله. ويوم الثلاثاء، فشلت في الكونغرس محاولة لعزل وزير الدفاع، على خلفية اتهامات بشنّ حرب على إيران من دون تفويض من الكونغرس.

وكان هيغسيث قد وصف محاولات عزله بأنها "مهزلة" و"حيلة استعراضية".