إسرائيل تستعد لسيناريو هجوم على السجون.. 4 مروحيات عسكرية تشارك في مناورة استثنائية

خبرني - أجرت مصلحة السجون الإسرائيلية تدريباً عسكرياً وأمنياً واسع النطاق في منشأة «لافي» الواقعة جنوبي إسرائيل، بمشاركة وحدة النخبة «متسادا» التابعة لمصلحة السجون، وبالتعاون مع السرب 123 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سيناريوهات أمنية خطيرة، أبرزها تنفيذ هجوم مسلح من قبل مجموعات مسلحة على أحد السجون الإسرائيلية.

ووفقاً لما أورده موقع «كيبا» العبري، فقد شهد التدريب مشاركة أربع مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نقلت مقاتلي وحدة «متسادا» إلى منطقة التدريب، في محاكاة لعملية تدخل عسكري سريع لمواجهة هجوم محتمل على منشأة احتجاز.

محاكاة هجوم مسلح وإخلاء مصابين

وتضمن التدريب تنفيذ سلسلة من السيناريوهات الأمنية التي تحاكي تعرض أحد السجون لهجوم من قبل مسلحين، حيث تدربت القوات على سرعة الاستجابة، واستدعاء الوحدات الخاصة جواً، والتعامل مع تطورات ميدانية معقدة.

كما شمل التدريب محاكاة عمليات إخلاء جوي للمصابين من موقع الحادث، بهدف اختبار الجاهزية الطبية والعملياتية في حالات الطوارئ، وقياس مستوى التنسيق والتعاون بين مقاتلي وحدة «متسادا» وطواقم سلاح الجو الإسرائيلي.

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن التدريب يأتي ضمن برنامج التدريبات العملياتية الدورية، الهادف إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد لمختلف التهديدات الأمنية.

وأضافت أن الهدف من المناورة يتمثل في تعزيز التنسيق بين القوات المختلفة، وتحسين قدراتها على العمل المشترك، وضمان سرعة وفاعلية الاستجابة في حال وقوع محاولة لاقتحام أو مهاجمة منشآت الاحتجاز داخل إسرائيل.

ويعكس تنفيذ هذا التدريب، بمشاركة أربع مروحيات عسكرية ووحدات نخبة، اهتمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالاستعداد لسيناريوهات الهجمات على السجون، وما قد تشكله من تحديات أمنية وعملياتية معقدة.