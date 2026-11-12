"لا كهرباء ولا ماء ولا تدفئة": الأوكرانيون يعانون نتيجة استهداف روسيا لشبكة الطاقة

خبرني - دارينا كولتشيتسكا تواجه ضغوطاً هائلة. فهي أمٌّ عزباء تعيش في شقة بالطابق السابع في إحدى البنايات بالعاصمة الأوكرانية كييف، وتحاول توفير الطعام لطفلين مفعمين بالحيوية، إلى جانب متابعة أدائهما واجباتهما المدرسية. لكن دارينا تواجه أيضاً عبئاً إضافياً يتمثل في موعد نهائي لا تعرف بالتحديد متى سيحين.

كل ما تعرفه هو أن الأنوار ستنطفئ قريباً، وسينقطع الاتصال بالإنترنت، وستجف المياه من الصنابير. وفي هذه الليلة، استمر تدفق الكهرباء لمدة ساعة إضافية عمّا كان معلناً، لكن دارينا ما زالت تسابق الوقت لتقديم العشاء وإنجاز عملها هي أيضاً من المنزل.

وتقول: "خلال الأيام القليلة الماضية، لم نكن نحصل على الكهرباء سوى لأربع أو خمس ساعات فقط، لكن ليس في الأوقات نفسها. نحصل على الكهرباء لساعتين، ثم تنقطع عنا لثماني ساعات".

وبينما تستمر محادثات السلام، مع لقاء مبعوثين أمريكيين بالزعيمين الروسي والأوكراني يوم الخميس، يواجه الأوكرانيون جدولاً متواصلاً من انقطاعات الكهرباء المبرمجة نتيجة تكثيف الهجمات الروسية على شبكة الطاقة في البلاد، التي ردّت أوكرانيا عليها باستهداف مصافي النفط الروسية.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الحياة ستصبح غير قابلة للاستمرار بالنسبة لملايين الأوكرانيين إذا تعذّر الحفاظ على إمدادات الكهرباء لمدة لا تقل عن أربع ساعات يومياً.

ويحذّر بعضهم، في أحاديث خاصة، من أن الوضع بات قريباً من هذه المرحلة بالفعل، إذ تعيش بعض العائلات في كييف انقطاعات للكهرباء تصل إلى 20 ساعة يومياً.

وقد فُرضت انقطاعات الكهرباء هذا العام في وقت أبكر مما كانت عليه في الشتاء الماضي، وهي تدوم بالفعل لفترات أطول، وهو ما يجعل منازل مثل منزل دارينا أكثر ظلمة وبرودة. وتلتف دارينا بطبقات من الملابس ومعطف ثقيل، بينما تواصل درجات الحرارة الانخفاض في الداخل والخارج على حد سواء.

وقبيل الساعة السابعة والنصف مساءً بقليل، يُسمع صوت نقرة، ثم يحل الظلام. ولا يعود النور إلّا مع بزوغ الفجر.



ويتوقف المصعد عن العمل، كما تنقطع المياه لأن إيصالها إلى شقتهم يتطلب الكهرباء لتشغيل المضخات. عندها تُخرج دارينا المصابيح اليدوية والشموع، وتجتمع مع ابنها كيريل وابنتها أولينا للتسلّي بجولة من لعبة الورق "أونو"، قبل الخلود إلى النوم مبكراً.

ويتقن كيريل، البالغ من العمر اثني عشر عاماً، اللغة الإنجليزية، حيث تعلّمها خلال عامين قضاهما في الولايات المتحدة. ويتحدث بصراحة عن حجم الاضطراب الذي تسببت فيه هذه الظروف.

ويقول: "ليس هناك ضوء، ولا ماء، ولا حرارة، ولا كهرباء، ولا متعة. لقد اختفت كل المتعة بانقطاع الكهرباء". ويضيف: "لدينا الكثير من ألعاب الطاولة. لدينا رف كامل، لكننا لعبناها حوالي مئة ألف مرة بالفعل".

يجلس العديد من العائلات في الظل بينما يجتاح انقطاع التيار الكهربائي أحياء بأكملها، ما يؤدي إلى اختناق المنازل والشوارع في الظلام.

وتقول دارينا: "تنظر إلى الخارج وأحياناً لا ترى شيئاً. لديك مدينة كبيرة حولك لكنك لا ترى شيئاً لأنه لا توجد كهرباء".

كانت كييف الأكثر تضرراً، إذ توقفت في بعض الأحيان قطارات المترو وحافلات الترولي عن العمل بالكامل. وعلى مستوى البلاد، حُرم مئات الآلاف من الأوكرانيين من الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وقد رأينا السبب وراء ذلك أثناء زيارتنا لواحدة من أكبر محطات الطاقة في أوكرانيا، وهي بالكاد تقف بعد ضربة صاروخية باليستية أخيرة، تعد الأقوى والأكثر تدميراً في الحملة الروسية ضد أهداف الطاقة الأوكرانية.

المحطة الضخمة، التي طُلب منا عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، تحوّلت إلى كومة من المعادن الملتوية والأنابيب المحطمة. ودُفنت توربيناتها تحت الأنقاض، ما أدى إلى إخراج المنشأة بالكامل من الخدمة.

كان فولوديمير كوفالينكو مناوباً في غرفة التحكم، يشرف على تشغيل المحطة والحفاظ على عملها، عندما أصابت الصواريخ الموقع عند الساعة الثالثة فجراً.

ويقول: "كان هجوماً بالغ القوة. لم نرَ شيئاً مماثلاً له من قبل. سبق أن تعرّضنا لضربات، وانهار جزء من السقف، وكان الوضع سيئاً للغاية. لكن هذه المرة كان الدمار أشد وطأة بكثير".

ويضيف فولوديمير كوفالينكو، الذي سار على خطى والديه وعمل في الموقع لمدة 25 عاماً، أن حجم الأضرار يبعث على الأسى، لكنه واثق من إمكانية إصلاحها.

غير أن أعمال الإصلاح تتعطل بسبب الغارات الجوية التي تتكرر كل 15 إلى 30 دقيقة، إذ أُطلقت سبعة إنذارات خلال زيارتنا التي استمرت أربع ساعات. وكل تحذير من طائرات مسيّرة أو صواريخ جديدة يُجبر فرق العمل على التوقف فوراً والاحتماء بالملاجئ، رغم أن جميع التهديدات خلال زيارتنا أُسقطت أو واصلت طريقها نحو أهداف أخرى.

وإذا لم يكن هناك وقت للوصول إلى الملجأ الرئيسي في الموقع، يلجأ العمال إلى الاختباء في أساسات المداخن الشاهقة التابعة للمحطة.

ويقول فاديم بوبير، الذي يقود جهود إعادة التأهيل: "الأمر صعب للغاية. تكون قد هيأت نفسك ذهنياً لإنجاز مهمة محددة، ثم ينطلق إنذار الغارة الجوية، ويتعين عليك المغادرة بأسرع ما يمكن".

ويبدو الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أمضى نصف عمره في العمل هنا، صغيراً أمام الأنقاض المشوّهة، في حين يواجه تحدياً هائلاً يتمثل في إعادة بناء المحطة.

ويضيف: "إنه أمر صعب من الناحية النفسية، لأننا أصلحنا كل هذا من قبل وأعدناه إلى العمل، ثم ها هو يتعرض للدمار من جديد. الأمر مؤلم، لكننا نواصل العمل وننجز ما ينبغي إنجازه".

وبينما كنا نتحدث، انطلق إنذار جديد محذراً من صاروخ كروز من طراز "بانديرول" في طريقه إلى المنطقة.

واندفع العمال عبر متاهة من الممرات وشبكات الأنابيب، لكن لم يكن هناك وقت كافٍ للوصول إلى ملجأ، فاضطروا إلى الاحتماء خلف أحد أكثر جدران المحطة سمكاً. وفي نهاية المطاف، تم اعتراض الصاروخ على بُعد خمسة كيلومترات فقط.

ويواجه العاملون في قطاع الطاقة مخاطر جسيمة. فمنذ أغسطس/آب، تتعرض منشآت الطاقة لهجمات شبه يومية، ما يودي بحياة عدد من الأشخاص كل أسبوع. كما أن الوضع يزداد خطورة باستمرار.

وعلى أطراف الموقع، وبعد انقضاء التهديد الأخير، عاد فريق العمل إلى إعادة تأهيل خطوط الكهرباء التي تغذي الشبكة الوطنية. إلّا أن هذه الخطوط لن تنقل الكهرباء من المحطة المدمَّرة قبل نهاية هذا الشتاء على الأقل.

ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لا تزال تمتلك قدرات كافية لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب، لكن المشكلة تكمن في إيصالها إلى المنازل والشركات بعدما تعرّض عدد كبير من خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية للقصف.

وتستخدم روسيا ما يُعرف بـ"المسيّرات الكامنة"، وهي طائرات مسيّرة تلتصق بأبراج نقل الكهرباء والكابلات وتبقى غير مكتشَفة إلى أن تُقرّر روسيا تفجيرها.

من جانبه، يقول ماكسيم تيمشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة "دي تي إي كيه"، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن روسيا تفرض بالفعل ضغوطاً أكبر بكثير على شبكة الكهرباء المتضررة مقارنة بالعام الماضي، وإن منظومات الدفاع الجوي المرهقة لم تعد قادرة على حماية جميع البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وأضاف: "ما يختلف هذه المرة هو حجم الهجمات وتنوع الأسلحة المستخدمة فيها. هذا هو الفارق الحقيقي؛ فقد تضاعفت الهجمات من حيث القوة والحجم".

ويوضح أنه من المتوقع أن تستغرق إعادة بناء محطة الطاقة المتضررة حتى الصيف المقبل على الأقل، لأن العمال الذين يعملون تحت وطأة الهجمات المتواصلة لا تتاح لهم سوى ساعة أو ساعتين من العمل يومياً.

وتابع تيمشينكو: "نحن نقاتل من أجل البقاء، ليس فقط من أجل البلاد بأسرها، بل من أجل الناس العاديين أيضاً، ولا سيما خلال فصل الشتاء".

ويرى كوفالينكو أن مهمته تتجاوز مجرد العمل، إذ يشاركه كثيرون الشعور بالمسؤولية تجاه إبقاء الأنوار مضاءة. ويقول: "الطاقة هي أساس كل شيء؛ حياة الناس والدولة. لا شيء يمكن أن يعمل من دونها. لقد كرّست حياتي كلها لهذا العمل".

ويختار كثيرون مغادرة العاصمة، أو حتى مغادرة أوكرانيا بالكامل، هرباً من أشهر البرد القارس المقبلة. أما دارينا وكيريل وأولينا، فيدركون أن الشتاء لم يبدأ فعلياً إلّا الآن.

ويقول كيريل: "إنه أسوأ شعور. عندما أعود إلى المنزل من المدرسة أكون متعباً. أستلقي على سريري. ثم فجأة: إنذار غارة جوية! ثم فجأة: لا كهرباء! ثم فجأة: الكثير من الواجبات المدرسية! ثم فجأة.. شيء آخر!".

وبعد أن يخلد الأطفال إلى النوم، تبوح دارينا بأفكارها حول الانتقال إلى مكان أكثر أمناً أو دفئاً. فهي ممزقة بين رغبتها في البقاء في وطنها، بالقرب من أصدقائها وأقاربها، وبين قلقها من أن تصبح الحياة غير محتملة.

وتخبرني أن الضغوط تؤثر سلباً في صحتها النفسية، وأنها تخشى من تداعيات ذلك على كيريل وأولينا، التي تعاني من كوابيس متكررة. ومع ذلك، تظل دارينا متماسكة ومتحدية رغم كل هذا الظلام.

وتقول: "لا أريد أن أعيش من دون كهرباء. لكنّ الأوكرانيين يقولون: لا بأس بالعيش من دون كهرباء، ما دمنا لا نعيش تحت حكم الروس. نعم، نحن خائفون جداً، لكننا نفضّل انقطاع الكهرباء على وجود الروس".