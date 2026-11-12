ترمب يقول إنه ليس بحاجة لاتفاق مع إيران، وبريطانيا تدين إيرانيين بالتجسس

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" إنه ليس بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكتب ترامب: "لسنا في حاجة لاتفاق مع إيران. هذه الأيام ولت منذ فترة طويلة".

وأضاف قائلاً "حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وحصلنا على مضيقهم".

وأشار ترامب إلى رغبته بأن يصبّ نائبه جيه دي فانس كامل اهتمامه "على أي جرائم أو فساد في المدن الأمريكية التي يديرها الديمقراطيون".

وقال إنّ هذا الجهد يمكن أن يوفر أموالاً أكثر من تلك التي يمكن أن يوفرها التوصل لاتفاق مع إيران، في إشارة إلى دور دي فانس الأخير في محادثات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار نهائي.

وصرح جيه دي فانس بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي مشككاً في النتائج التي حققتها الحرب مقارنة بالتكلفة، ونظر إليها على أنها سبب خسارة الجمهوريين الانتخابية.

إدانة إيرانِيَيْن بالتجسس على صحافيين معارضين لإيران في بريطانيا

وفي سياق التوتر بين الغرب وإيران، أدين رجلان إيرانيان اليوم بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني على صحافيين معارضين يقيمون في بريطانيا، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة رويترز أن كلّ من مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي مانِش، وكلاهما في العقد الرابع من العمر، أدينا بتهمة مراقبة صحافيين يعملون في قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة للنظام في إيران.

كما أدين سبهوند بتهمة التخطيط "لهجوم عنيف" ضد واحد أو أكثر من الصحفيين المُراقبين.

وقالت الشرطة البريطانية إنها المرة الأولى التي يدان فيها مواطنون إيرانيون منذ سريات تطبيق قانون استحدث عام 2023 لمواجهة التهديدات الصادرة عن دول أجنبية. وأشارت إلى أنها قضية تعكس تزايد الأنشطة العدائية المرتبطة بإيران.

ونقلت رويترز عن فيكي إيفانز، المنسقة الوطنية العليا لمكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، قولها إن سبهوند كان يتلقى توجيهات من الحرس الثوري الإيراني أو من وسطاء يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ونقلت رويترز عن رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5"، كين ماكالوم، قوله سابقاً إن العمليات المرتبطة بإيران أدت إلى أكثر من 50 عملية توقيف خلال العام الماضي.

وقالت إيفانز إنها تتوقع أن يستمر الاتجاه نحو عمليات مماثلة.

وبحسب رويترز، قال سبهوند إنه تلقى عرضاً يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (199 ألف دولاراً) لتنفيذ هجوم عنيف ضد واحد على الأقل من المستهدفين، ومن بينهم صحافيان من "إيران إنترناشيونال" والرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون من أجل إسرائيل" في بريطانيا.

وأفاد أنه تصرف تحت الإكراه، لكنه أُدين بتقديم المساعدة لجهاز استخبارات أجنبي والتخطيط لتنفيذ هجوم.

وأُدين مانِش بتهمة تقديم المساعدة لجهاز استخبارات أجنبي، دون أن يُدان بالتهمة الثانية المتعلقة بالتحضير لهجوم. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليهما الشهر المقبل.

وبُرّئ رجل ثالث يدعى شابور قله علي خاني نوري (57 عاماً)، من التهمتين.

وذكرت رويترز أنّ هذه المحاكمة هي رابع قضية في بريطانيا مرتبطة بقناة "إيران إنترناشيونال" منذ أواخر عام 2023. وقد سُجن رجلان رومانيان في يوليو/تموز بعد طعن أحد الصحافيين أمام منزله عام 2024.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم شركة "فولانت ميديا"، المالكة لـ"إيران إنترناشيونال"، قوله في بيان إنّ الأحكام الصادرة يوم الخميس "لا تجعل حياة صحافيينا أكثر أماناً ما دامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل حملتها من التهديدات بالقتل وممارسة العنف ضدهم".

وسبق أن اتهمت بريطانيا إيران بالمسؤولية عن مخطط يُشتبه بأنه استهدف في سبتمبر/أيلول قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استخدمتها الولايات المتحدة لشن ضربات على إيران، قبل أن يسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاذفات "بي-1" الأمريكية.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء اتهامات إلى ثلاثة رجال في الولايات المتحدة على خلفية المخطط، بينما يواجه رجلان آخران تهماً في بريطانيا.

ونفت إيران مراراً تورطها في أعمال تجسس أو أي أنشطة من هذا النوع، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "منزعج" من توقيف سبهوند وآخرين في مايو/أيار 2025.