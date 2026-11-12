من هي كوليت كريس الرئيسة التنفيذية المؤقتة لإنفيديا، ومن قد يتولى قيادة الشركة بعد استقالة جنسن هوانغ؟

خبرني - تواجه إنفيديا الآن سيناريو لم يكن كثيرون ليتصوروه حتى وقت قريب جداً: مستقبلاً من دون جنسن هوانغ.

فقد استقال الخميس المؤسس المشارك، صاحب النفوذ الواسع في عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، على خلفية تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وتتولى المديرة المالية كوليت كريس قيادة الشركة مؤقتاً، فيما تواجه إنفيديا أحد أكبر تحدياتها: العثور على الشخص المناسب لقيادة الشركة بصورة دائمة، بعدما ساهم هوانغ في تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وحوّلها إلى واحدة من أعلى الشركات قيمةً في العالم.

نستعرض هنا أبرز الأسماء المطروحة لخلافته.

المديرة المالية

تتمتع كوليت كريس بخبرة تزيد على 30 عاماً في قطاع التكنولوجيا، وقد شغلت سابقاً مناصب رفيعة في شركات مثل سيسكو ومايكروسوفت.

وشهدت كريس، التي تشغل أيضاً منصب نائبة الرئيس التنفيذي في إنفيديا، تحوّل الشركة من تصنيع رقائق لألعاب الفيديو في أوائل التسعينيات إلى قوة كبرى في صناعة أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وقال جوش غيلبرت، المحلل لدى شركة الاستثمار "إيتورو"، إن كريس "تصدّرت إلى جانب هوانغ كل مؤتمر هاتفي لإعلان النتائج المالية"، وإنها "صوت مألوف وموثوق لدى السوق، في وقت تحتاج فيه بشدة إلى مثل هذا الصوت".

لكن تولّيها المنصب بصورة دائمة قد يكون مسألة مختلفة، بحسب غيلبرت، إذ قد ترغب الشركة، المعروفة بتفوّقها التكنولوجي، في أن يتولى قيادتها شخص ذو خلفية هندسية.

المؤسس المشارك والمهندس

من الخيارات الأخرى كريس مالاكوفسكي الذي أسّس إنفيديا مع هوانغ وكورتيس بريم، وهو المسؤول التنفيذي الوحيد الذي يضاهي هوانغ أقدميةً في الشركة.

وقد أدّى مالاكوفسكي دوراً أساسياً في تطوير تقنيات الحوسبة لدى إنفيديا.

وبرز أيضاً اسم إيان باك، المشرف على أعمال الحوسبة عالية الأداء في الشركة، مرشحاً محتملاً إذا رغبت إنفيديا في إسناد أعلى منصب فيها إلى مهندس.

وكان باك من الروّاد الأوائل الذين ساهموا في توسيع استخدام معالجات الرسوميات ليشمل تطبيقات تتجاوز ألعاب الفيديو.

وقالت تشارو تشانانا، خبيرة استراتيجيات الاستثمار لدى بنك ساكسو الاستثماري: "قد يتمكن من الحفاظ على التفوّق التكنولوجي لإنفيديا، لكن قدرته على إدارة شبكة العلاقات التجارية الأوسع والتعامل مع التحديات الجيوسياسية ستخضع للتدقيق".

وتُعدّ معالجات إنفيديا الرائدة اليوم، على نطاق واسع، المعيار المرجعي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ويشغل أبناء هوانغ أيضاً مناصب تنفيذية في إنفيديا، لكنهم صغار السن نسبياً وخبرتهم محدودة.

قيادات "آبل" و"آرم"

قالت جون باي ليو، مؤسِّسة شركة "تن كاب" والمسؤولة الرئيسية عن إدارة محافظها الاستثمارية، إن إنفيديا ستفضّل على الأرجح تعيين شخص من داخلها في البداية، لكنها قد تبحث خارج الشركة عن خليفة دائم لهوانغ.

وقد طرح خبراء أسماء عدة من قيادات قطاع التكنولوجيا خارج إنفيديا.

وقالت ليو إن تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لـ"آبل"، قد يكون خياراً محتملاً، نظراً إلى خبرته في إدارة سلاسل الإمداد العالمية. لكنها تساءلت عمّا إذا كان مستعداً لمغادرة الشركة المصنّعة لهواتف آيفون، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

واقترحت ليو وتشانانا أيضاً رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آرم هولدينغز"، عملاق تصميم الرقائق البريطاني.

وتُصنَّع معالجات إنفيديا بمساعدة شركات لصناعة الرقائق حول العالم، بينها "تي إس إم سي" التايوانية، و"إس كيه هاينكس" وسامسونغ الكوريتان الجنوبيتان.

وقالت تشانانا إن هاس يمتلك خبرة في قيادة شركة مدرجة في البورصة، وسيأتي بخبرة في قطاع أشباه الموصلات، رغم الاختلاف الكبير بين نموذج أعمال إنفيديا ونموذج أعمال آرم.

وقالت ليو: "التحدّي هو العثور على شخص يجمع بين فهم جنسن التقني، ورؤيته الاستراتيجية، وعلاقاته في قطاع التكنولوجيا العالمي".

ما الذي ينتظر إنفيديا الآن؟

كانت ليو، من شركة تن كاب، ترى أن تنحّي هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لإنفيديا لم يكن سوى مسألة وقت.

وقالت: "لم تعد القضية تتعلق بالسلوك الشخصي فحسب، بل بحوكمة الشركات، والمخاوف المرتبطة بالأمن القومي، والحفاظ على الثقة في قيادة إحدى أهم الشركات استراتيجياً في العالم".

وخفضت شركات استثمار كبرى عدة توقعاتها بشأن عملاق الرقائق، في تحوّل نادر بالنظر إلى تفاؤل المستثمرين المستمر منذ سنوات حيال الشركة.

وظهرت إشارة مبكرة إلى ذلك مع افتتاح الأسواق في نيويورك، بعد وقت قصير من إعلان استقالة هوانغ.

فقد افتتح سهم إنفيديا التداولات على انخفاض بأكثر من 13 في المئة، ما محا أكثر من نصف تريليون دولار من القيمة السوقية للشركة.

وكتب ستيسي راسغون، كبير محللي قطاع أشباه الموصلات الأمريكي لدى "برنشتاين ريسيرش"، في مذكرة للمستثمرين: "يخبرنا حدسنا أننا على الأرجح لم نسبر بعد أغوار ما قد ينكشف هنا بالكامل".

وخفض راسغون السعر المستهدف الذي تحدّده برنشتاين لسهم إنفيديا إلى النصف، وقال: "لقد اكتفينا، ونفضّل المراقبة من خارج السوق".

وقال راي وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كونستيليشن ريسيرش"، إن الأزمة تتعلق بإنفيديا نفسها أكثر مما تتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع، إذ يتعيّن على الشركة النظر في ما إذا كان الشخص الذي ستعيّنه رئيساً تنفيذياً يتمتع بالجاذبية نفسها التي يتمتع بها هوانغ.

وأضاف: "هذا هو جوهر المشكلة، لأن كثيراً من هذه الشراكات والاستثمارات أُبرم بفضل الثقة بجنسن".

ساهمت في إعداد التقرير: كالي هايز