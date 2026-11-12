موعد مباراة تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة

خبرني - تتجدد المنافسة بين منتخبي تونس وليبيا عندما يلتقيان في مواجهة عربية مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويدخل المنتخب التونسي المواجهة وفي رصيده نقطتان يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة الثامنة، بعدما تعادل في أول جولتين أمام أوغندا وبوتسوانا.

على الجانب الآخر، يمتلك المنتخب الليبي نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، بعدما تعادل مع بوتسوانا وخسر أمام أوغندا، وهو ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة لكلا المنتخبين.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة من أجل المنافسة على حجز بطاقة التأهل، فبل إقامة مباراة الإياب بينهما يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

موعد مباراة تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تقام مباراة تونس وليبيا يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تنقل مباراة تونس وليبيا ي تصفيات كأس أمم أفريقيا عبر قناة beIN Sports 1.كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وليبيا عبر منصة TOD، التي توفر متابعة مباريات beIN Sports عبر الإنترنت.

كما يمكن للمشتركين متابعة اللقاء من خلال خدمة beIN CONNECT وفقا لحقوق الإتاحة في بلد المشاهد.