أحمد العوضي يسخر من محمد رمضان: «توزيع اللحمة أبرك من البدلة»

خبرني - عاد الفنان أحمد العوضي لإشعال الجدل مع محمد رمضان، بعدما نشر تعليقًا ساخرًا أعاد الخلاف بين النجمين إلى الواجهة.

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عبارة قال فيها: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب»، في منشور ربطه متابعون بتصريحات سابقة لمحمد رمضان، سخر خلالها من توزيع العوضي اللحوم على أهالي منطقته، معتبرًا أن نجاح أغنيته الأخيرة وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة لم يتطلب منه القيام بمثل هذه الخطوة.

وأعاد تعليق العوضي فتح باب التكهنات بشأن طبيعة العلاقة بين الفنانين، خصوصًا أنه يأتي بعد سلسلة من الرسائل المتبادلة التي بدأت بتلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى تصريحات علنية تناولت المنافسة الفنية وأسبقية البطولة المطلقة، بالتزامن مع استعداد كل منهما للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027.

وبدأت فصول المناوشات في أكتوبر الماضي، عندما أعلن محمد رمضان عودته إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب استمر 3 سنوات، من خلال منشور عبر «فيسبوك» قال فيه: «3 سنين كله عمل إللي عنده، دلوقتي عشماوي حضر»، في إشارة إلى مسلسله الجديد «عشماوي».

ولم يتأخر أحمد العوضي في التعليق، إذ نشر عبارة قال فيها: «المكان اللي أنتم راجعين عليه إحنا طبعنا عليه»، وهو ما اعتبره متابعون ردًا غير مباشر على رمضان، خاصة مع استعداد العوضي لخوض المنافسة الرمضانية بمسلسله الجديد «سلطان الديب».

وتصاعدت حدة التفاعل بعدما وجه رمضان رسالة أكثر مباشرة إلى العوضي، تحدث خلالها عن فارق السن بينهما وتوقيت حصول كل منهما على فرصة البطولة المطلقة، مؤكدًا أن العوضي يكبره سنًا، لكنه سبقه في الوصول إلى البطولة المطلقة، وقال: «أنت صحيح أكبر مني سنًا، ولكن أنا أخدت فرصة البطولة قبلك، يعني بالعمر أنت أخويا الكبير، وبالبطولات أنا أخوك الكبير».

ولم تخلُ رسالة رمضان من عبارات التقدير، إذ أشاد بعلاقة العوضي بالجمهور من أبناء الطبقات البسيطة، وتمنى له التوفيق في مسلسله المقبل، كما دعاه إلى متابعة إحدى حلقاته خلال شهر رمضان.

وفي المقابل، حرص أحمد العوضي على الرد بنبرة ودية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تقوم على المحبة والأخوة، وقال إن محمد رمضان يحظى بمكانة خاصة لديه، رغم اختلاف توقيتات انطلاقتهما الفنية، مشيرًا إلى أن تقدير الجمهور البسيط يمثل قيمة مشتركة تجمعهما.

كما أثنى العوضي على مسيرة رمضان الفنية، متمنيًا له عودة قوية إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابه، ووجه إليه دعوة لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل «سلطان الديب» في منطقة عين شمس، التي ينتمي إليها العوضي، والاحتفال بنجاح العمل.

ورغم الأجواء الودية التي بدت في بعض التصريحات المتبادلة، فإن المنشور الأخير للعوضي أعاد المنافسة بين النجمين إلى دائرة الاهتمام، خصوصًا مع اقتراب موسم رمضان 2027، الذي يستعد خلاله كل منهما لتقديم عمل درامي جديد، إذ يخوض العوضي السباق بمسلسل «سلطان الديب»، بينما يعود رمضان من خلال «عشماوي»، في مواجهة ينتظر الجمهور ملامحها على الشاشة.