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  • مصر.. حادث قطار جديد بعد كارثة العياط والحكومة تكشف مفاجأة صادمة

مصر.. حادث قطار جديد بعد كارثة العياط والحكومة تكشف مفاجأة صادمة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 20:17
مصر حادث قطار جديد بعد كارثة العياط والحكومة تكشف مفاجأة صادمة

خبرني - شهدت مصر حادثا جديدا بالسكك الحديدية بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، بعد خروج عربة من أحد قطارات الركاب عن القضبان، إثر سرقة 8 قطع تثبيت بالسكة، دون وقوع إصابات.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان الخميس، إن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم 107/3634، المكون من 5 عربات من طراز تحيا مصر، على خط الإسماعيلية - السويس، موضحة أن العربة الرابعة خرجت عن القضبان في المنطقة الواقعة بين نفيشة والضبعية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين الركاب.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها المختصون بالهيئة  عن سرقة 8 قطع من أدوات تثبيت القضبان، المعروفة باسم "بلنجات"، وهي أجزاء تستخدم في ربط القضبان وتثبيتها ببعضها، الأمر الذي أدى إلى خروج العربة عن مسارها أثناء مرور القطار بموقع الحادث.


موقع الحادث
وأضافت الهيئة أنها دفعت على الفور بفرق الطوارئ للتعامل مع الحادث وإعادة العربة إلى القضبان، بعد فصلها عن باقي القطار، الذي استكمل رحلته إلى وجهته المحددة.

وأشارت إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المتورطين في سرقة أجزاء تثبيت القضبان، التي تسببت في الحادث.

ويأتي الحادث بعد يومين من حادث تصادم قطاري العياط، الذي راح ضحيته 7 متوفيين و 112 مصابا.

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