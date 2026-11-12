الضمان يبدأ شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية.. ونظام جديد بخيارات اشتراك مرنة

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صدور النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، ونشره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، مؤكدة دخوله حيز التنفيذ والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه.

وقالت المؤسسة، في بيان الخميس، إنها ستباشر إجراءات شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يعزز الحماية التأمينية لهذه الفئة ويراعي طبيعة عملها وأنماط دخلها.

وأوضحت أن النظام استحدث أنماطاً وخيارات اشتراك أكثر مرونة، تتيح لفئات أوسع من العاملين الاستفادة من الحماية الاجتماعية، مع مراعاة طبيعة أعمالهم وقدراتهم المالية، والمحافظة على حقوقهم التأمينية.

وبيّنت أن النظام وضع آلية مرنة لشمول العاملين عبر التطبيقات الذكية تراعي طبيعة عملهم وحجم نشاطهم، وعزز الإجراءات المرتبطة بشمولهم، بما في ذلك ربط تصاريح مزاولة العمل أو تقديم الخدمة بالشمول بالضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنها ستستكمل الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق أحكام النظام، بما يتيح للعاملين عبر التطبيقات الذكية الانتفاع بالحماية التأمينية التي يوفرها الضمان.

وفيما يتعلق بالمشتركين اختيارياً، أتاح النظام للمشترك الذي يلتحق بعمل خاضع للضمان إلزامياً بأجر يقل عن أجره السابق المشمول اختيارياً، المحافظة على مستوى أجره السابق من خلال دفع اشتراك تكميلي عن الفرق بين الأجرين، بما يحمي حقوقه التأمينية المرتبطة به.

كما استحدث النظام شريحتي اشتراك جديدتين للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بنسبة 10% و25% من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة، لترتفع الشرائح المتاحة إلى خمس، هي 10% و25% و50% و75% و100%، بما يوفر خيارات أوسع للاشتراك وفق القدرات المالية لهذه الفئة.

وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتغيرات في أنماط العمل، وتوسيعاً لفرص الشمول التأميني أمام مختلف الفئات، وتعزيزاً للحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للمشتركين.