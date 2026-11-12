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الأردن يدين استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي بغزة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 20:06
الأردن يدين استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي بغزة

خبرني -  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال وعاملون في الطواقم الطبية، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في القطاع.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، واستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والطواقم العاملة فيها، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، بما يسهم في إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

 

 

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