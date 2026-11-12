مقتل المشتبه به وإصابة أربعة في حادث إطلاق نار في واشنطن

خبرني - أكد متحدث باسم شرطة العاصمة واشنطن لبي بي سي مقتل المشتبه به في حادث إطلاق النار في واشنطن.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تأكيد سبب الوفاة.

وكان القائم بأعمال قائد شرطة واشنطن، جيفري دبليو كارول، قد أعلن مقتل شخص وإصابة أربعة، في إطلاق نار حدث في قاعة رياضية في العاصمة الأمريكية، الخميس.

وأشار كارول، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الشرطة كانت في موقع الحادث "خلال ثلاثين ثانية"، موضحاً أنّ إطلاق النار سُمع في الطابق السابع، حيث تحصن المشتبه به.

وفوراً، اقتحمت الشرطة الشقة بعد أن سمعوا صوت طلق ناري، ووجدوا المشتبه به مصاباً.

ويبدو أن المشتبه به أصيب بطلق ناري أطلقه على نفسه، وفقاً لقائد الشرطة.

ولا تزال الشرطة تعمل على تحديد التسلسل الزمني الدقيق للأحداث، ودوافع المشتبه به، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالحادث.

وأوضح قائد الشرطة أن الطلقات الأولى أُطلقت داخل صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف أن المشتبه به -وهو رجل أبيض عُرفت هويّته- يبدو أنه أصيب بـ"طلق ناري أطلقه على نفسه".

وأشار كارول إلى أن فريق المفاوضين كان يتحدث مع المشتبه به عبر الهاتف، "وعند تلك اللحظة سمعوا صوت طلقة نارية"، وبعدها انقطع تواصله معهم وتوقف عن الرد.

وكانت الشرطة قد أعلنت على منصة إكس أنها نشرت عناصر في موقع "إطلاق نار لا يزال جارياً".

ودعت السلطات السكان إلى تجنّب المنطقة. ووقع إطلاق النار في ساعة الذروة واستدعى تدخلا واسعا للشرطة.

وتبعد الصالة الرياضية أكثر بقليل من كيلومتر عن البيت الأبيض.

وما أن وردت تقارير عن إطلاق النار، سارعت العشرات من مركبات الطوارئ إلى منطقة لوغان سيركل، بالقرب من وسط العاصمة واشنطن.

"سمعنا إطلاق نار على مقربة شديدة جداً من المكان الذي كنت فيه"

وكان منتج بي بي سي جوناثان كسابو شاهد عيان على الحادث، حيث يسكن في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار، وكان بداخله وقت الحادث.

يقول كسابو: "كنت أنزل عبر مخرج الطوارئ بعد أن سمعنا إنذار الحريق ينطلق في المبنى.

وأثناء خروجي، دوّت طلقات نارية على مقربة شديدة جداً من المكان الذي كنت أقف فيه.

كنت أرى الدخان، ووميض إطلاق النار كذلك، بدأنا جميعاً بالركض فوراً، وكان ذلك رد فعلنا الأول".

يضيف كسابو أنّه هرع مباشرةً مع مجموعة احتمت خلف هيكل صغير من الطوب بالقرب من المبنى.

ويقول إنهم أُدخلوا بسرعة إلى داخل المبنى، فيما كانت فرق الإطفاء قد وصلت بالفعل إلى الموقع، لأن إنذار الحريق كان مستمراً منذ نحو ثلاث دقائق، وبعد ذلك بدأ الجميع بالصراخ.

وتوضح الصحفية في بي بي سي دونوفان سلاك أنها تزور المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار باستمرار، إذ يضم عدداً من المتاجر والمطاعم، وهو مبنى قريب من شارع تجاري.

وتصف سلاك المنطقة بأنها من "الأحياء العصرية الصاعدة التي تجذب الكثير من السكان الشباب".

ورغم أن المبنى يبعد أكثر بقليل من كيلو متر واحد عن البيت الأبيض، إلاّ أن المنطقة لا تعتبر قريبة من المباني الفيدرالية أو المناطق التي قد توحي بوجود صلة بإدارة ترامب أو بالكونغرس.

ومع ذلك، فإن بعض السكان المتأثرين بالحادث لديهم ارتباطات بالحكومة الفيدرالية أو بوسائل الإعلام.

وتضيف سلاك: "كنتُ هناك يوم الاثنين، وكان كل شيء يبدو طبيعياً، السكان يتمشون مع كلابهم، ويتسوقون لشراء الطعام، ويتجمعون لتناول الوجبات في المطاعم.

أما اليوم، فالمنطقة مغلقة أمنياً، وتنصح الشرطة الجميع بالبقاء داخل منازلهم والابتعاد عن موقع الحادث".