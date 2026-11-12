العيسوي يعزي بوفاة حماد البلوي الذي جرفته السيول

خبرني - مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر البلوي بوفاة حماد خليل الضلام البلوي، الذي قضى بعدما جرفته السيول قبل نحو أسبوعين في منطقة السويمة بلواء الشونة الجنوبية، غربي الأردن.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة السويمة بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة الملك وولي العهد إلى ذويه وعموم عشائر قبيلة البلوي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.