التنمية : ضبط 632 متسولاً وتسجيل 8 جمعيات جديدة خلال شهر

خبرني - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر تشرين الأول الماضي، والذي رصد أبرز الخدمات والمعاملات التي قدمتها في مختلف القطاعات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الاتصال والإعلام، الخميس، إنها استقبلت 7851 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، و132 معاملة للإعفاء من نفقات العلاج، فيما أنجزت 145 معاملة لتسوية حقوق الورثة، و998 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

وفي قطاع رعاية الأطفال، أظهر التقرير إلحاق 63 طفلاً بدور الرعاية الإيوائية، وخروج 35 طفلاً وتسليمهم إلى أسرهم، فيما سُلّم 6 أطفال إلى أسر بديلة، إلى جانب ترخيص 7 حضانات جديدة.

وبلغ عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة لإدارة حماية الأسرة والأحداث 179 حالة، فيما استفاد 280 حدثاً من خدمات دور التربية والتأهيل، من بينهم 84 حدثاً التحقوا ببرامج التأهيل المهني. كما قدمت الوزارة خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية، وفق منهجية إدارة الحالة، لـ37 طفلاً عاملاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 866 مستفيداً ومستفيدة.

وفي قطاع الجمعيات، بيّن التقرير أن 10 هيئات مؤقتة أنهت أعمالها، مقابل 12 هيئة مؤقتة قائمة، فيما أنهت 10 لجان حل أعمالها، وجرى توجيه إنذارات إلى 15 جمعية.

وبحسب التقرير، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5880 جمعية، بعد تسجيل 8 جمعيات جديدة، فيما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية 87 طلباً، وعدد الجمعيات التي جرى حلها 37 جمعية.

وفيما يتعلق بمكافحة التسول، نفذت المديرية 563 حملة، أسفرت عن ضبط 632 متسولاً ومتسولة، حيث أُحيل البالغون إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، فيما أُودع الأحداث في دور الحماية والرعاية وفق الأصول.

وعلى صعيد صندوق المعونة الوطنية، بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 249,929 أسرة، فيما استفادت 123 أسرة من برنامج التدريب، وسجل الصندوق نسبة استجابة بلغت 100% للاتصالات الواردة إليه.