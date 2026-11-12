53 دولة ومنظمة تدعو إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة

خبرني - دعت 53 دولة ومنظمة دولية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل سريع ودون عوائق إلى قطاع غزة، محذرة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية مع دخول فصل الشتاء، في ظل النقص الحاد في المأوى والإمدادات الأساسية.

وقالت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن الدول والمنظمات المشاركة انضمت إلى دعوة للتحرك بشأن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة، بقيادة بريطانيا وقطر والأردن.

وأكد البيان أن خطة السلام الشاملة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 تنص على الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 كانون الثاني/يناير 2025، مشيراً إلى أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن.

وحذر من أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين في القطاع لا تزال تفتقر إلى المأوى المناسب مع حلول فصل الشتاء، ما يعرضهم لمخاطر انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وأشار البيان إلى أن القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والإمدادات المنقذة للحياة تعرقل قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في القطاع.

مطالب للحكومة الإسرائيلية المقبلة

ودعت الدول والمنظمات المشاركة الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، عبر جميع المعابر والطرق البرية المتاحة، وضمان التشغيل الكامل والمنتظم للممرات الإنسانية المصرية والأردنية.

وطالبت بالموافقة على إدخال مزيد من المواد الأساسية، بما فيها المواد المصنفة إسرائيلياً على أنها مزدوجة الاستخدام، ولا سيما مستلزمات الإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية.

كما شدد البيان على ضرورة استعادة مسار التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية، للمرضى والجرحى الذين يتعذر علاجهم بصورة مناسبة داخل قطاع غزة.

ودعا إلى ضمان حماية الطواقم والمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وحماية المواقع الإنسانية التي جرى إخطار الجهات المعنية بها، وفتح تحقيقات جنائية شفافة وتسريعها بشأن الهجمات التي تستهدف العاملين في القطاعين الصحي والإنساني.

وطالبت الدول أيضاً بالسماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بالوصول إلى قطاع غزة.

تعهدات بدعم الاستجابة الإنسانية

وفي السياق، أعلنت الدول المشاركة التزامها بدعم الجهود الإنسانية العاجلة في غزة، من خلال توفير مستلزمات الاستعداد لفصل الشتاء، بما يشمل المأوى والمياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية، بهدف الحد من معاناة السكان وتقليل المخاطر الصحية.

وأكد البيان أهمية دعم السلطة الفلسطينية والعمل مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، من أجل استعادة الخدمات الصحية الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية.

كما شدد على الدور المحوري للأمم المتحدة ووكالاتها، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الإنسانية الدولية المحايدة، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2803.

ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية بتسهيل دخول المساعدات وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.