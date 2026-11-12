القهوة المثلجة في مقابلات العمل.. تصرف عادي أم اختبار للإتيكيت؟

خبرني - أثار طلب كوب من القهوة المثلجة خلال مقابلات التوظيف نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انقسمت الآراء حول ما إذا كان اختيار مشروب مختلف عن المعتاد تصرفًا طبيعيًا يعبر عن الحرية الشخصية، أم سلوكًا قد يؤثر في الانطباع الأول.

وبحسب تقرير نشره موقع «هاف بوست» (HuffPost)، أعاد هذا النقاش تسليط الضوء على التفاصيل الصغيرة التي قد تثير الجدل أثناء مقابلات العمل، ومدى تأثيرها في تقييم شخصية المتقدم للوظيفة، بعيدًا عن خبراته ومؤهلاته المهنية.

حرية شخصية أم تصرف غير معتاد؟

يرى مؤيدو طلب القهوة المثلجة أن مقابلة العمل يجب أن تركز على قدرات المرشح وخبراته ومدى ملاءمته للوظيفة، وليس على نوع المشروب الذي يفضله.

ويؤكد هذا الاتجاه أن المتقدم لا يحتاج إلى التخلي عن عاداته الشخصية لمجرد الوجود أمام مسؤول التوظيف، طالما أنه يطلب ما يريده بطريقة مهذبة، ولا يتسبب في تعطيل المقابلة أو إحراج الشخص الذي يستضيفه.

وبحسب هذا الرأي، فإن اختيار القهوة الباردة بدلًا من الساخنة لا يقدم مؤشرًا حقيقيًا على مستوى الاحترافية أو الجدية، ولا ينبغي أن يتحول إلى سبب لتكوين انطباع سلبي عن المرشح.

هل تؤثر طريقة طلب المشروب في الانطباع الأول؟

على الجانب الآخر، يرى فريق من المشاركين في النقاش أن مقابلات العمل تتطلب مراعاة طبيعة المكان والأجواء المهنية المحيطة، وأن طريقة التعامل مع التفاصيل البسيطة قد تكشف جانبًا من شخصية المتقدم.

ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن القضية لا تتعلق بالقهوة المثلجة نفسها، وإنما بأسلوب تقديم الطلب ومدى مراعاة ظروف الشخص المسؤول عن المقابلة، مؤكدين أن اللباقة واحترام الآخرين يظلان عنصرين مهمين في أي موقف مهني.

وبالتالي، قد يكون أسلوب التعبير عن الرغبة في الحصول على مشروب معين أكثر أهمية من نوع المشروب ذاته، خاصة عندما يتعلق الأمر بتكوين الانطباع الأول خلال مقابلة التوظيف.

مقابلات العمل.. هل تكشف التفاصيل الصغيرة شخصية المرشح؟

ويعيد الجدل حول القهوة المثلجة طرح تساؤلات بشأن المعايير التي يعتمد عليها أصحاب العمل عند تقييم المتقدمين، ومدى مشروعية الاستناد إلى تصرفات يومية بسيطة للحكم على الشخصية أو الكفاءة المهنية.

فبينما يركز البعض على الالتزام بقواعد الإتيكيت المهني ومراعاة ثقافة المؤسسة، يرى آخرون أن المبالغة في تحليل التصرفات العادية قد تؤدي إلى أحكام غير منصفة، لا تعكس حقيقة قدرات المرشح.