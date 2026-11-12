*
الخميس: 12 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • «مراحب يا بلد» يستضيف الأكاديمية والباحثة الإعلامية رشا الأحمد لمناقشة التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية

«مراحب يا بلد» يستضيف الأكاديمية والباحثة الإعلامية رشا الأحمد لمناقشة التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية

  • 12 نوفمبر 2026
  • 18:50
مراحب يا بلد يستضيف الأكاديمية والباحثة الإعلامية رشا الأحمد لمناقشة التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية

خبرني - استضاف برنامج «مراحل يا بلد»، الذي يقدمه الإعلامي خالد العياصرة وإعداد الإعلامية وداد قطيشات عبر إذاعة الجامعة الأردنية، الأكاديمية والباحثة الإعلامية رشا سفيان الأحمد، في لقاء تناول أهمية التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية، والتحولات التي طرأت على مفهوم الأمن في ظل التحديات الرقمية والاجتماعية المتسارعة.

وناقش اللقاء أبعاد الأمن التعليمي، التي لم تعد تقتصر على ضبط المخالفات ومنع المشاجرات، بل امتدت لتشمل الأمن الفكري والرقمي والنفسي، ومواجهة التنمر الإلكتروني والشائعات والمعلومات المضللة.

كما تناول الحوار مسؤولية المؤسسات التعليمية في حماية الطلبة، ودور الأسرة والإعلام في تعزيز الوعي والوقاية، وأهمية اكتشاف المؤشرات المبكرة للمخاطر، وبناء بيئة تعليمية تقوم على الحوار والثقة والمسؤولية.

وأكدت الأحمد أن حماية الطلبة لم تعد مسؤولية المدرسة وحدها، بل تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام، مشيرة إلى أن التوعية الأمنية الحقيقية تبدأ ببناء شخصية الطالب، وتعزيز قدرته على التفكير النقدي والتعامل الواعي مع التحديات المحيطة به.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بالشراكة مع وزارة البيئة والسفارة الفرنسية .. أورنج الأردن تُنظّم مبادرة لزراعة الأشجار
بالشراكة مع وزارة البيئة والسفارة الفرنسية .. أورنج الأردن تُنظّم مبادرة لزرا...
  • 2026-11-12 16:12
حوارية في شومان بعنوان(تكريم الوعي.. في سبيل الارتقاء بالكتاب العربي)
حوارية في شومان بعنوان(تكريم الوعي.. في سبيل الارتقاء بالكتاب العربي)
  • 2026-11-12 14:18
كتلة الوفاء من جمعية خليل الرحمن: تمثيل مستقل للألبسة والمجوهرات أولوية إذا حالفنا الفوز
كتلة الوفاء من جمعية خليل الرحمن: تمثيل مستقل للألبسة والمجوهرات أولوية إذا ح...
  • 2026-11-12 12:55
بنك الإسكان يحصل على شهادة LEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة
بنك الإسكان يحصل على شهادة LEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة
  • 2026-11-12 10:21
هاني الدباس ضمن أفضل 10 مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026
هاني الدباس ضمن أفضل 10 مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026
  • 2026-11-11 20:41
رابطة الكتاب الأردنيين – فرع البلقاء تنظم حوارية بعنوان (محاكمة الكاتب.. حين تصبح الكتابة اعترافًا والخيال تهمة)
رابطة الكتاب الأردنيين – فرع البلقاء تنظم حوارية بعنوان (محاكمة الكاتب.. حين ...
  • 2026-11-11 19:42