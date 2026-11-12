«مراحب يا بلد» يستضيف الأكاديمية والباحثة الإعلامية رشا الأحمد لمناقشة التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية

خبرني - استضاف برنامج «مراحل يا بلد»، الذي يقدمه الإعلامي خالد العياصرة وإعداد الإعلامية وداد قطيشات عبر إذاعة الجامعة الأردنية، الأكاديمية والباحثة الإعلامية رشا سفيان الأحمد، في لقاء تناول أهمية التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية، والتحولات التي طرأت على مفهوم الأمن في ظل التحديات الرقمية والاجتماعية المتسارعة.

وناقش اللقاء أبعاد الأمن التعليمي، التي لم تعد تقتصر على ضبط المخالفات ومنع المشاجرات، بل امتدت لتشمل الأمن الفكري والرقمي والنفسي، ومواجهة التنمر الإلكتروني والشائعات والمعلومات المضللة.

كما تناول الحوار مسؤولية المؤسسات التعليمية في حماية الطلبة، ودور الأسرة والإعلام في تعزيز الوعي والوقاية، وأهمية اكتشاف المؤشرات المبكرة للمخاطر، وبناء بيئة تعليمية تقوم على الحوار والثقة والمسؤولية.

وأكدت الأحمد أن حماية الطلبة لم تعد مسؤولية المدرسة وحدها، بل تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام، مشيرة إلى أن التوعية الأمنية الحقيقية تبدأ ببناء شخصية الطالب، وتعزيز قدرته على التفكير النقدي والتعامل الواعي مع التحديات المحيطة به.