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الهاشمية تتيح تقسيط الرسوم الجامعية لأبناء متقاعدي الضمان

  • 12 نوفمبر 2026
  • 18:50
الهاشمية تتيح تقسيط الرسوم الجامعية لأبناء متقاعدي الضمان

خبرني  - وقّعت الجامعة الهاشمية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية تعاون تتيح لأبناء المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب قانون الضمان الاجتماعي والدارسين في الجامعة، تقسيط الرسوم الدراسية الفصلية بواقع 50% دفعة أولى، والباقي على أربعة أقساط شهرية متتالية.

ووقّع الاتفاقية رئيس الجامعة خالد الحياري، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة؛ بهدف تخفيف عبء الدفعات المالية الكبيرة عن كاهل المتقاعدين، وضمان استمرارية أبنائهم في التعليم الجامعي، مع المحافظة في الوقت ذاته على الحقوق المالية للجامعة.

وأكد الحياري أهمية هذه الاتفاقية في توفير تسهيلات ميسّرة ومنظمة تدعم أبناء المتقاعدين وتمكّنهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي، مشيراً إلى حرص الجامعة الدائم على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية وتطوير الخدمات المقدمة لطلبتها بما يراعي احتياجاتهم وظروفهم ويوفر لهم بيئة تعليمية داعمة.

وقال الرحاحلة إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة لتطوير وتوسيع مظلة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتقاعدين وأسرهم، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي لتوفير خيارات أكثر مرونة في تسديد الرسوم الجامعية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة ويساندها في تعليم أبنائها.

وبموجب بنود الاتفاقية، يلتزم المتقاعد المستفيد من الراتب التقاعدي بدفع ما نسبته (50%) من المبالغ الفصلية المستحقة لقاء تسجيل ابنه أو ابنته في الفصل الدراسي، على أن يُقسّط المبلغ المتبقي بواقع أربعة أقساط شهرية وفق الآلية المعتمدة لدى المؤسسة لبرنامج "تقسيط"، فيما تتولى المؤسسة اقتطاع الأقساط الشهرية من راتب المتقاعد وتحويلها إلى الجامعة في نهاية كل شهر.

كما تنظم الاتفاقية آليات تسديد الأقساط والمبالغ المستحقة في الحالات الطارئة.

وتُعد الجامعة الهاشمية رابع الجامعات الحكومية التي توقّع هذه الاتفاقية مع الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن توجه المؤسسة نحو توسيع نطاق برنامج تقسيط الرسوم الجامعية.

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