استقالة هوانغ تهوي بقيمة «إنفيديا» دون الـ4 تريليونات دولار

خبرني - تراجعت أسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخميس بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ.

جاءت استقالة هوانغ في أعقاب فضيحة تتعلق بعلاقاته الشخصية، مما أدى إلى اضطراب في قيادة الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية وشكل مخاطر جديدة على قطاع يعاني بالفعل من مخاوف تتعلق بالتمويل واللوائح التنظيمية.

وقالت الشركة إن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة، في الوقت الذي تبحث فيه "إنفيديا" عن خليفة دائم.

وهبط سهم "إنفيديا" 13% لدى افتتاح التداولات الخميس بعد استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، إثر الكشف عن علاقة له خارج إطار الزواج مع امرأة متّهمة بالتجسّس لحساب الصين.

ومع التراجع الأخير، خسرت "إنفيديا" نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع منذ أن هزّتها هذه المعلومات، لتتراجع قيمتها السوقية للمرة الأولى دون 4 تريليونات دولار منذ يوليو/تموز 2025.

ويتداول سهم إنفيديا في مستهل جلسة الخميس الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني في بورصة ناسداك الأمريكية عند مستوى 162 دولاراً، مقارنة بسعر إغلاق الجلسة السابقة عند 173.73 دولاراً.

وتؤدي رقائق الشركة دورا محوريا في التوسع المرتقب للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المتوقع أن تبلغ كلفته تريليونات الدولارات.

وواجهت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي صعوبات بعد فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك في الولايات التي تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة، مما أثار مخاوف من أن تؤدي اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة إلى إبطاء تشييد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.