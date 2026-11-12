8 قتلى اثر انهيار مبنى في نيويورك

خبرني - أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الخميس العثور على مزيد من الضحايا عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 8 أشخاص على الأقل، إضافة إلى إصابة 19 آخرين.

واستدعى انهيار المبنى الأربعاء في حي فلاتبوش في بروكلين استجابة طارئة من حوالى 250 عنصر إطفاء وإنقاذ.

ونُقل 4 أشخاص حالاتهم حرجة إلى المستشفى، وفق إدارة الإطفاء.

وواصل عناصر الإطفاء العمل وسط الأنقاض أمام ما بدا أنه مبنى سكني آخر انهارت جدرانه.

وقال شاهد عيان تم التعريف عنه باسم أنتوني فقط لقناة "بيكس11 نيوز" إنه سمع أشخاصا يصرخون ودوي يشبه صوت انفجار "قنبلة" مع انهيار المبنى.

وأفادت شاهدة أخرى تدعى ميليسا أورنا صحيفة "نيويورك تايمز" "اهتز المبنى كله ومن ثم انهار".

وأوضح مفوض إدارة المباني في مدينة نيويورك أحمد التيجاني في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء بأن المبنى انهار فوق موقع بناء مجاور.

وذكرت مفوضة إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك ليليان بونسيغنور الأربعاء "لا نعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا في موقع الانهيار. ستكون هذه العملية مطولة"، مشيرة إلى وجود سبعة أطفال من بين الجرحى.

وأشاد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بجهود فرق الطوارئ، مشيرا إلى أن الموقع كان يضم "حطاما غير مستقر يصعب التعامل معه، وفجوات خطيرة تحت السطح".