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إغـلاق جسر المحطة بإتجاه الزرقاء للصيانة

  • 12 نوفمبر 2026
  • 17:01
إغـلاق جسر المحطة بإتجاه الزرقاء للصيانة

خبرني  -  تقوم أمانة عمّان الكبرى بإغلاق جسر المحطة باتجاه الزرقاء اعتبارا من فجر يوم غد الجمعة ولغاية الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 

واوضحت الامانة انه سيتم تحويل السير القادم من عمان (وسط البلد) باتجاه الزرقاء و ماركا الى اسفل الجسر وصولا إلى إشارة الفروسية ومن ثم الانعطاف يميناً ومن ثم يساراً باتجاه شارع الملك عبدالله الأول و متابعة السير بشكل مستقيم وصولاً الى جسر ماركا و من ثم التوجه عبر شارع الجيش باتجاه الزرقاء .

و تهيب الامانة بالسائقين الإلتزام بالتحويلات المرورية و الشواخص الإرشادية والتقيد بالتعليمات الصادرة من رجال السير واستخدام الطرق البديلة تجنباً للازدحامات المرورية في الموقع . 

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