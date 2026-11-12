الشراكة في الابتكار والبحث العلمي بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والمركز الجغرافي الملكي الأردني

خبرني - استقبل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، المدير العام للمركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس معمر حدادين، يرافقه عطوفة العميد الركن المتقاعد إبراهيم البداوي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والتقنية، بما يدعم الابتكار والبحث والتطوير.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويوظّف الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة، ويفتح مجالات جديدة للعمل والتطوير والابتكار.

وأكد السالم أهمية تعزيز الشراكة مع المركز الجغرافي الملكي الأردني، وتوظيف الخبرات والإمكانات المشتركة في دعم البحث التطبيقي والابتكار، وتطوير مشاريع نوعية تخدم الأولويات الوطنية.

من جانبه، أشاد حدادين بالمستوى المتقدم الذي حققته الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، مؤكداً أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات التقنية بما يدعم المشاريع المشتركة ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية.

كما زار الوفد مركز التميز للمشاريع الإبداعية، واطلع على أبرز أنشطة المركز وبرامجه ومشاريعه الابتكارية والريادية، والدور الذي يؤديه في احتضان الأفكار الإبداعية وتمكين الطلبة من تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى حلول تطبيقية ومبادرات نوعية.

وتضمنت الزيارة جولة في مرافق المركز، اطلع خلالها الوفد على عدد من المشاريع والمبادرات الابتكارية التي يحتضنها، والإمكانات المتاحة لدعم المبدعين والرياديين، بما يعكس توجه الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز بيئة البحث والتطوير.