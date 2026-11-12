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السفير الردايدة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي

  • 12 نوفمبر 2026
  • 16:28
السفير الردايدة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي
السفير سائد الردايدة

خبرني  - قدم السفير سائد الردايدة، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للحزب الشيوعي ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرئيس تو لام، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، خلال مراسم جرت في العاصمة هانوي.

ونقل السفير الردايدة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الفيتنامي، وتمنياته للشعب الفيتنامي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، طلب الرئيس الفيتنامي تو لام نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، والسعي إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية الفيتنامي وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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