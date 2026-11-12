الجامعة الأردنية تنعى الأستاذ الدكتور فرج البسطامي

خبرني - نعت كلية الطب في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور فرج البسطامي، الأستاذ في قسم التشريح وعلم الأنسجة سابقًا.

بدورهم نعى آل البسطامي وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن والخارج فقيدهم الحاج الأستاذ الدكتور فرج محمد فخري البسطامي (رئيس قسم التشريح ونائب العميد في كلية الطب في الجامعة الأردنية سابقاً)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026.

والفقيد هو زوج السيدة صباح عبد الرحيم، ووالد كل من: الصيدلاني أحمد، والدكتورة أزهار، وسهى، والمهندس صلاح، وعلاء الدين، وعادل، والصيدلانية سامية. وشقيق كل من: المرحوم فاروق، والمرحوم وليد، والمحامي باسل، والمرحوم المهندس زاهر، والفاضل عبد الكريم، والمرحومة الدكتورة مريم، والمربية الفاضلة منى البسطامي.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجنازة في مسجد مقبرة سحاب بعد صلاة الجمعة، والدفن في مقبرة العائلة في سحاب

تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً للرجال والنساء في ديوان آل عبد الهادي الكائن في منطقة الشميساني.