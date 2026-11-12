بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 21.8 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2026

خبرني - أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2026، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 21.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 39.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 133.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفض صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 1%. ويعود الانخفاض في الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى الارتفاع الملحوظ في مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية:

• بلغت الأرباح الصافية 21.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 44.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 133.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفض صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 1%.

• استقرت المصروفات التشغيلية عند 7.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: "خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، اتسم الأداء التشغيلي لبنك ABC الإسلامي بالمرونة، مدعومًا باستقرار الإيرادات والانضباط في إدارة التكاليف، إلى جانب القاعدة الرأسمالية القوية للبنك. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وما فرضه ارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة من ضغوط على الأرباح الصافية، ظل أداؤنا التشغيلي المعدل قريبًا من مستوياته المسجلة في الفترة السابقة، بما يعكس قدرة البنك على التكيف مع الظروف المتغيرة. نحرص على اتباع نهج حكيم في احتساب المخصصات بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة ويدعم المرونة المالية للبنك على المدى الطويل.

لا تزال ميزانيتنا العمومية في وضع سليم، مستندةً إلى قاعدة رأسمالية راسخة، إذ تبلغ النسبة الكلية لكفاية رأس المال 37%، مما يوفر أساسًا قويًا لدعم عملائنا والاستفادة من الفرص المناسبة.

ومع اقترابنا من نهاية العام، ينصب تركيزنا على مواصلة ترسيخ مرونتنا المالية والتشغيلية، وضمان سلامة وصحة موظفينا، ودعم عملائنا، إلى جانب الحفاظ على قوة وجودة الميزانية العمومية."

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث 5.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 12.5 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من العام الماضي.

• استقرت المصروفات التشغيلية عند 2.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أداء الأعمال (فترة تسعة أشهر):

• بلغت الأرباح الصافية 21.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 44.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للفترة 13.9 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع 2.6 مليون دولار أمريكي استرداد مخصصات تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

• استقرت المصروفات التشغيلية عند 7.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الميزانية العمومية:

• بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 3.002 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 3.274 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025.

• بلغت الاستثمارات 1.344 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.510 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، حيث تضمنت بشكل أساسي صكوكًا صادرة عن مؤسسات مالية وجهات سيادية وشركات.

• سجلت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة 1.582 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.700 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025.

• استقر إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2026 عند 383 مليون دولار أمريكي دون تغيير مقارنة بنهاية عام 2025.

• بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا، حيث سجلت النسبة الكلية لكفاية رأس المال 37%، وشكل رأس المال من الفئة الأولى النسبة الأكبر، إذ بلغت 36.5%.