حين تخذلنا التكنولوجيا.. هل تصبح الحياة في خطر؟

خبرني - لم تتوقع كاتيا حبيب، وهي امرأة سورية تبلغ من العمر 55 عاماً، وتعيش في شمال لندن منذ أكثر من ثلاثة عقود، أن يتسبب عطل في تطبيق مصرفي في إرباك يومها أو أن يعرقل وصولها إلى موعد طبي مهم يسبق خضوعها لعملية جراحية.

كانت كاتيا، تعتمد على تطبيق ريفولوت (Revolut) في معاملاتها اليومية، لكنها فوجئت بتوقفه عندما حاولت دفع أجرة القطار، ما أعاق وصولها إلى موعدها في الوقت المحدد.

وكانت ثغرات أمنية في برمجيات بي إتش بي (PHP) - وهي لغة برمجة مفتوحة المصدر تُستخدم لتطوير المواقع والتطبيقات الإلكترونية وتشغيل وظائفها الخلفية - قد أثارت مخاوف بشأن أمن المواقع والخوادم، كما تسبب عطل في أحد مراكز بيانات غوغل كلاود في انقطاع عدد من الخدمات والمنصات الرقمية في المملكة المتحدة، من بينها منصة ريفولوت المصرفية وبنكا لويدز وإتش إس بي سي.

اضطرت كاتيا إلى العودة إلى منزلها لإحضار بطاقة دفع بديلة، قبل أن تصل إلى موعدها متأخرة ساعتين.

ورغم أن الموقف انتهى وقابلت الجرّاح لاحقاً، فإن التوتر والإرهاق اللذين رافقاها طوال اليوم دفعاها إلى إعادة التفكير في مدى اعتمادها على تطبيق مصرفي واحد على حد قولها.

قد تبدو تجربة حبيب للوهلة الأولى مجرد إزعاج ناتج عن عطل تقني، لكنها تكشف جانباً من مشكلة أوسع: ماذا يحدث عندما تتوقف الأنظمة الرقمية التي باتت تفاصيل حياتنا اليومية تعتمد عليها؟ وماذا لو لم يقتصر أثر العطل على تأخير رحلة أو تعطل عملية دفع، بل امتد إلى تهديد سلامة المرضى أو إتلاف مواد غذائية أو تعطيل خدمات حيوية؟

لم يعد هذا الاحتمال افتراضياً. فقد شهدت أوروبا بالفعل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعطالاً تقنية وهجمات إلكترونية طالت قطاعات متعددة، وكشفت عن حجم التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تعطل الأنظمة الرقمية.

ففي إحدى الحوادث، استهدف هجوم إلكتروني أنظمة التبريد والتجميد في عشرات المتاجر الكبرى في عدة دول أوروبية، بينها بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا وهولندا وإستونيا وفنلندا. وأدى ذلك إلى إتلاف مواد غذائية قُدّرت قيمتها بملايين اليوروهات، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، امتدت الهجمات إلى قطاع أكثر حساسية، إذ تعرضت بنوك الدم في فرنسا لهجوم استهدف أنظمة مراقبة غرف التبريد والتحكم فيها. ورغم ذلك، أكدت وزارة الصحة الفرنسية الحفاظ على سلامة إمدادات الدم بفضل أنظمة الإنذار والتدابير الاحترازية.

إذاً، لم تعد الأعطال الرقمية مجرد مشكلة تقنية، بل باتت قادرة على إحداث أضرار تمس حياة الأفراد وسلامتهم وحقوقهم.

وهنا يبرز السؤال: من يتحمل المسؤولية عندما يتجاوز أثر تعطل الأنظمة الرقمية الخسائر المادية ليهدد صحة الناس ومصالحهم؟

تروي سيدتان تأثرتا بهذه الأعطال تجربتيهما لبي بي سي نيوز عربي، وتكشفان كيف تجاوزت تداعياتها حدود التطبيقات والمؤسسات الخدمية، لتطال تفاصيل الحياة اليومية، بل وتضع المرضى والطواقم الطبية أحياناً في مواقف حرجة تتطلب اتخاذ قرارات عاجلة في ظل تعذّر الوصول إلى الأنظمة الرقمية التي يعتمدون عليها.

تقول مزكين فقه، وهي ممرضة سورية تعمل في إحدى دور الرعاية بشمالي هولندا، إن عطلاً رقمياً في "ماديمو" - وهو نظام قائم على الويب يُستخدم للوصفات الطبية الإلكترونية وسجلات الأدوية والمراقبة - تسبب في صعوبة التحقق من نسبة الجرعات ومواعيد إعطائها للمرضى.

وتشرح لنا كيف اضطر الطاقم الطبي إلى الاعتماد على الذاكرة والتواصل بين أفراده لمعرفة الأدوية التي تلقّاها المرضى ومواعيد إعطائها، خصوصاً الأدوية الحساسة، مثل مميعات (سيولة) الدم ومسكنات الألم القوية، التي تتطلب متابعة دقيقة لتفادي الأخطاء الدوائية.

وتقول الممرضة لبي بي سي نيوز عربي، إن الموقف ازداد تعقيداً عندما تعرّض أحد المقيمين في الدار لحالة طارئة أدت إلى إصابته بشلل نصفي، إذ تعذّر على الطاقم الاطلاع على رغباته العلاجية الموثقة مسبقاً، والتي تضمنت رفض الإنعاش بالصدمات الكهربائية والنقل إلى المستشفى، وتفضيله البقاء في دار الرعاية حتى يحين أجله.

وتضيف أن المريض نُقل إلى المستشفى وأُجريت له عملية إنعاش، قبل أن يتضح لاحقاً أنه كان قد عبّر مسبقاً عن رغبته في تجنب مثل هذه التدخلات الطبية والبقاء في دار الرعاية لرغبات ومعتقدات خاصة به، بحسب قولها.

وتسلط الحادثة الضوء على أن تعطل الأنظمة الرقمية لا يهدد سلامة المرضى فحسب، بل قد يحول أيضاً دون احترام قراراتهم العلاجية ورغباتهم المسبقة، خصوصاً في اللحظات الحرجة.