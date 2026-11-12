علاقة غرامية لرئيس شركة إنفيديا تتحول إلى كابوس يهدد الأمن القومي الأمريكي

خبرني - جولة الصحافة اليوم تشمل مقالاً عن "العلاقة العاطفية" لرئيس شركة إنفيديا وكيف تحولت إلى كابوس يهدد الأمن القومي الأمريكي، ومقالاً عن الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من "أزمة قلبية"، بالإضافة إلى مقال عن السياسي التركي السجين صلاح الدين دميرطاش.

نبدأ جولتنا من صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نشرت مقالاً لروبي ويلان وآمريث رامكومار ناقشا فيه مد الخطر الذي قد تشكله شركة إنفيديا، عملاق معالجات الذكاء الاصطناعي، على الأمن الوطني الأمريكي.

يقول الكاتبان إن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، كان في تايبيه في يونيو/حزيران 2024 للمشاركة في معرض سنوي لصناعات الكمبيوتر.

وخلال إحدى السهرات التي جمعت عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع التكنولوجيا، رجحت أليس هوانغ، التي كانت تشغل آنذاك منصباً قيادياً في شركة مراكز البيانات السنغافورية "ميغاسبيد"، أنها تستطيع إقناع جينسن هوانغ بالانضمام إليهم.

ونقل أحد الحاضرين عنها قولها: "جينسن صديق عزيز لي". وبعد دقائق من إرسالها رسالة نصية، حضر هوانغ إلى المكان قبل أن يغادر لاحقاً بمفرده، حسب المقال.

لكن هذه الواقعة تحولت بعد ذلك إلى قضية أمنية. فبعد عدة أشهر، بدأت السلطات الأمريكية تحقيقاً فيما إذا كانت شركة "ميغاسبيد" قد حولت، على خلاف القانون، شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الصين، فيما فتحت السلطات في تايوان وسنغافورة تحقيقات بشأن احتمال صلات لأليس هوانغ بالصين.

وقالت إدارة إنفيديا الأحد الماضي إنها فتحت تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان جينسن هوانغ قد تعرض لمحاولة استهداف من قبل جهاز مخابرات أجنبي، بعد ظهور تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ كانت تنقل معلومات إلى المخابرات الصينية في الوقت الذي كانت فيه على علاقة بالرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف مجلس الإدارة أنه "لا يوجد ما يرجح أن الأمن الوطني أو أسرار إنفيديا تعرضت للاختراق".

وفي مذكرة داخلية، اعتذر هوانغ عن "خيانته" لعائلته وزملائه قائلاً: "أحب بلدنا وشركتنا"، وذلك بعد أن اعترف بأنه كان على علاقة عاطفية بأليس.

وتزامنت القضية مع جدل واسع النطاق داخل إدارة ترامب بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي والمنافسة التكنولوجية مع الصين. كما أثارت تساؤلات حول نفوذ إنفيديا التي ضغطت بقوة للسماح لها ببيع شرائح إلكترونية متقدمة للصين.

وتراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 5.5 في المئة الثلاثاء الماضي. كما تشير تقارير إلى أن الشركة أوقفت جميع المبيعات والشحنات إلى "ميغاسبيد" في يونيو/حزيران 2025، بينما استمرت التحقيقات الأمريكية بشأن شبهات تهريب شرائح إلى الصين وعلاقات محتملة بين أليس هوانغ وأجهزة الاستخبارات الصينية، حسب المقال.

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت البريطانية التي نشرت مقالاً بقلم أحد أبرز خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة، والذي حذر من اقتراب البلاد من حالة شلل اقتصادي كامل.

وحذر آندي هالدين، كبير الاقتصاديين السابق لدى بنك إنجلترا والمستشار الاقتصادي غير الرسمي السابق لآندي بورنهام، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الإصابة "بأزمة قلبية اقتصادية" بسبب ما وصفه بالنهج المالي "المتهور" للحكومة.

وقال هالدين إن الوضع المالي للمملكة المتحدة أصبح "على حافة الهاوية، فيما تومض معظم المؤشرات على لوحة القيادة المالية باللون الأحمر"، محذراً من أن البلاد أصبحت "أكثر هشاشة اليوم مما كانت عليه في أي وقت خلال نصف القرن الماضي".

وانتقد هالدين فشل رئيس الوزراء آندي بورنهام في استغلال الموازنة لخفض تكلفة الاقتراض، مشبهاً السياسات الحكومية الحالية "بعدم تجديد التأمين على منزلك بينما منزل جارك يحترق". وأضاف أن الحكومة اختارت استنزاف احتياطياتها المالية بدلًا من تعزيزها، معتبراً أن ذلك "تهاون متهور".

وأشار إلى أن تكلفة الاقتراض البريطانية أصبحت الأعلى بين دول مجموعة السبع، رغم أن عبء الدين أقل مقارنة ببعض تلك الدول.

وعزا ذلك إلى افتقار خطط بورنهام ووزير الخزانة جون هيلي للمصداقية في نظر أسواق المال، لافتاً إلى أن الحكومة تعتزم خفض "الهامش المالي" المتاح لها من 23 مليار جنيه إسترليني إلى 16 مليار جنيه.

وقال هالدين إن الحكومة تحتاج إلى توفير ما يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه إسترليني عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لمواجهة التحديات المالية، لكنها تجنبت ذلك فيما وصفه بـ "موازنة عدم إلحاق الضرر".

وأضاف: "ضغط الدم المالي في المملكة المتحدة مرتفع للغاية. في مثل هذا الوضع، سيصف الطبيب تدخلاً سريرياً لخفض خطر الإصابة بأزمة قلبية مالية".

لكنه رأى أن الحكومة قدمت بدلاً من ذلك "علاجات تتمثل في مزيد من العجز والديون والضرائب والإنفاق"، مضيفاً: "الطبيب الذي يصف هذا العلاج قد يُشطب من السجل المهني".

كما حذر من مخاطر تكرار أزمات شبيهة بما شهدته اليونان عام 2009 أو التداعيات التي أعقبت موازنة ليز تراس عام 2022، مؤكداً أن مثل هذه الأزمات قد "تغرق الفئات الأفقر" وتؤدي إلى "أقسى وأشد التخفيضات قسوة".