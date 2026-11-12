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الطراونة: حماية المال العام وسيادة القانون وتعزيز النزاهة أولويات وطنية

  • 12 نوفمبر 2026
  • 15:04
الطراونة حماية المال العام وسيادة القانون وتعزيز النزاهة أولويات وطنية

خبرني  - أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أن ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية تمثل أولويات وطنية، مشددا على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي وأعضاء مجلس الهيئة، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس آية الله فريحات والنائب محمد السبايلة .

وقال الطراونة إن التأكيد الملكي على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء يشكل نهجا راسخا في بناء دولة المؤسسات، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة والمساءلة.

من جهتهم، هنأ المجالي وأعضاء مجلس الهيئة، الطراونة وأعضاء المكتب الدائم بمناسبة نيلهم ثقة زملائهم النواب، مشيدين بالدور الذي يؤديه مجلس النواب في مسيرة التحديث.

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