المركزية لكزس تطلق سيارة لكزس ES 350h الجديدة كليًا في الأردن

خبرني - أطلقت المركزية لكزس، الوكيل الحصري لسيارات لكزس في الأردن، سيارة لكزس ES 350h الجديدة كليًا في السوق الأردني، وهي من الجيل الثامن لطراز ES الشهير، وتجمع بين التصميم العصري الجريء والأداء المتطور والكفاءة في استهلاك الوقود بفضل نظام الهايبرد، إلى جانب أحدث تقنيات الراحة والسلامة. ويأتي طرح السيارة الجديدة امتدادًا لمسيرة طراز ES الذي شكّل جزءًا أساسيًا من هوية لكزس منذ ظهوره للمرة الأولى عام 1989، وتميّز على مدى أجياله المتعاقبة بفخامته وهدوء مقصورته وراحة القيادة.

وتتوفر لكزس ES 350h الجديدة كليًا في الأردن بثلاث فئات، هي ES 350h 2WD Core بسعر 55,000 دينار أردني، وES 350h Luxury بسعر 63,000 دينار أردني، و ES 350h Luxury AWD بسعر 65,000 دينار أردني لتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المختلفة. وتعتمد الفئات الثلاث على منظومة دفع هجينة مطوّرة تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، بقوة إجمالية تبلغ 244 حصانًا، مع بطارية ليثيوم أيون وناقل حركة إلكتروني متغير باستمرار (e-CVT) ونظام دفع أمامي. وتوفر هذه المنظومة تسارعًا سلسًا واستجابة سريعة، إلى جانب كفاءة عالية في استهلاك الوقود ومستويات منخفضة من الضجيج والاهتزازات، بما يعزز راحة القيادة في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة.

ويعكس التصميم الخارجي لسيارة لكزسES 350h تطورًا جديدًا في الهوية التصميمية للعلامة، من خلال الجيل الجديد من مفهوم "الجسم المغزلي" (Spindle Body)، الذي يمنحها حضورًا أكثر جرأة وانسيابية. وتبرز في مقدمتها المصابيح المزدوجة المميزة على شكل حرف L، فيما تضفي الخطوط الممتدة والأسطح المنحوتة للهيكل مظهرًا ديناميكيًا أنيقًا. وتكتمل هذه الملامح بعجلات من الألمنيوم قياس 19 إنش، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وفتحة سقف بانورامية.

وفي الداخل، توفر السيارة مقصورة رحبة وهادئة، مستفيدةً من زيادة طولها بمقدار 17.7 سم وقاعدة عجلاتها بمقدار 80 ملم مقارنة بالجيل السابق، ما يمنح الركاب مساحة أكبر، ولا سيما في المقاعد الخلفية. وتجمع المقصورة بين المواد الفاخرة والتصميم البسيط والأنيق، مع مقاعد جلدية مريحة وتحسينات في العزل الصوتي تسهم في الحد من الضجيج والاهتزازات.

وتضم لكزس ES 350h مجموعة من التقنيات المتطورة، من أبرزها شاشة مركزية قياس 14 إنش، وشاشة عرض متعددة المعلومات قياس 12.3 إنش، مع دعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام ملاحة، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا. وتتميز السيارة أيضًا بالمفاتيح المخفية التفاعلية ونظام فتح الأبواب الإلكتروني (E-Latch)، لتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة للسائق والركاب. أما الفئة الفاخرة (ES 350h Luxury AWD)، فتتميز بتجهيزات إضافية تشمل مقاعد أمامية مدفأة ومبرّدة، وعجلة قيادة مدفأة، ونظامًا صوتيًا فاخرًا من Mark Levinson يضم 17 سماعة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي (Head-Up Display)، وشاحنًا لاسلكيًا، إلى جانب نظام الرؤية البانورامية ونظام الاصطفاف التلقائي.

وعلى صعيد السلامة، زُوّدت السيارة بنظام لكزس للسلامة (Lexus Safety System+ 4)، الذي يضم مجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة ومساعدة السائق، من أبرزها نظام ما قبل التصادم، ونظام مساعدة تتبع المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام المساعدة على الخروج الآمن، ونظام تثبيت السرعة المتكيف. وتتكامل هذه التقنيات مع عشر وسائد هوائية، وأنظمة التحكم بثبات السيارة والجر ودعم فرامل الاصطفاف، لتعزيز مستويات الأمان والثقة أثناء القيادة.

للتعرف إلى سيارة لكزسES 350h الجديدة كليًا ومميزاتها عن قرب، يمكن للمهتمين زيارة معرض المركزية لكزس في شارع مكة، أو الاتصال على الرقم 06-5508080، كما يمكنهم حجز موعد لتجربة القيادة عبر تعبئة هذا النموذج. ولمتابعة أحدث أخبار المركزية لكزس ومستجداتها، يمكن زيارة حساباتها الرسمية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.