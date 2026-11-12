رئيس لجنة بلدية الرمثا يقدم استقالته رفضاً لنقله إلى بلدية أخرى

خبرني - قدم رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، استقالته من منصبه صباح اليوم الخميس، بعد يوم واحد من استقالة رئيس لجنة بلدية بني عبيد، رياض باشا الجراح.

وأوضح أبو عبيد أنه سجل استقالته رسمياً لدى المجلس البلدي، ورفعها إلى الوزارة وفق الإجراءات والأصول المتبعة.

وكشف أن استقالته جاءت رفضاً لقرار نقله من رئاسة لجنة بلدية الرمثا إلى رئاسة لجنة بلدية أخرى في محافظة إربد، وفق ما أبلغه به الأمين العام في وقت سابق.

وأشار أبو عبيد إلى أنه سيكشف لاحقاً عن أسباب ودوافع أخرى عجلت باتخاذه قرار الاستقالة.