من هو يهوناتان صدقا ؟

خبرني - تحدث إعلام عبري عن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين الدبلوماسي يهوناتان صدقا سفيرا جديدا لدى الأردن، خلفا للسفير السابق.

ويشغل صدقا، المولود عام 1974 في القدس، منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتحق بالوزارة عام 2002، كما عمل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشغل مناصب دبلوماسية في رومانيا واليابان وأستراليا والصين والهند.

ويحمل صدقا درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من الجامعة العبرية، والماجستير في إدارة الأعمال من معهد التخنيون.

ويأتي الحديث عن تعيينه في ظل استمرار غياب السفير الإسرائيلي عن عمّان منذ تشرين الثاني 2023، بعدما طلب الأردن عدم عودته على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدعى سفيره من تل أبيب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان السفير المعين سيتمكن من مباشرة مهامه في الأردن في ظل استمرار الموقف الأردني.