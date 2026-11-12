آل عثمان يعزون بوفاة الشاب (آدم داوود عودة سلمان)

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴾

بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، يشارك آل عثمان – بيت صفافا / القدس، في الأردن وفلسطين والمهجر، ذوي الشاب المرحوم آدم داوود عودة سلمان وذويه وأقاربه مشاعر العزاء والمواساة ، بعد انتقاله إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم، إثر حادث السير الأليم الذي تعرّض له قبل أيام.

وإذ ننعى الفقيد، فإننا نتقدم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى عائلته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، وجعل مثواه الجنة، وألهم قلوب محبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.